Molly Lewis live al Covo Club

Sabato 12 novembre Molly Lewis in concerto sul palco del Covo Club.

Le composizioni di Molly Lewis sembrano fluttuare nelle nostre orecchie da rive lontane. Sono musiche ultraterrene, ispirate più a dei paesaggi da sogno che da qualsiasi luogo si possa trovare sulla mappa.

Molly Lewis è una presenza davvero unica nella musica di oggi. Il suo fischio caratteristico, che riporta alla mente il grande soprano peruviano Yma Sumac, ha abbellito registrazioni di tutto, dai lieder di Schumann al jazz brasiliano, dalle ballate spaghetti western fino al noir lounge.

Le collaborazioni di Lewis sono diverse: La Femme, Sébastien Tellier e Dr. Dre. Si è esibita in tutto il mondo, allo Yuz Museum di Shanghai, al Festival di Cannes, al Salón Los Angeles di Città del Messico e in tutta la Nuova Zelanda.

L’EP di debutto di Lewis del 2021, The Forgotten Edge, è stato prodotto da Tom Brenneck (Charles Bradley, Amy Winehouse). È stato un successo di critica, che ha ricevuto elogi da The New York Times e NPR e che ha permesso a Lewis di ottenere un posto nella CBS Sunday Morning.

Ora Lewis e Brenneck hanno collaborato di nuovo per il suo secondo EP, Mirage, portando a bordo il chitarrista brasiliano Rogê, il percussionista Gibi Dos Santos e il tastierista Roger Manning. Consistente e suggestivo, Mirage è lo sforzo più ipnotico di sempre dell’artista. Come Eden’s Island (1970) di Eden Ahbez, il cui “Nature Boy” è interpretato in uno dei momenti salienti di Mirage, l’album è basato sulle visioni di Lewis di un’isola immaginaria. Le trame lussureggianti e oceaniche di Mirage ci trasportano sulla sabbia di una spiaggia sconosciuta, da soli o con compagnia davvero speciale.