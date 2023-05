mona eltahawy pluripremiata scrittrice e attivista a bologna presenta il suo "sette peccati necessari"

Un vero e proprio vademecum per sovvertire le regole del sistema al grido di ?fanculo il patriarcato? quello di Mona Eltahawy, che la rivista Newsweek ha nominato tra le "150 donne senza paura del 2012", e il Time una delle attiviste più influenti al mondo. La scrittrice dal 21 al 26 maggio sarà in tour Italia per presentare il suo libro, Sette peccati necessari, edito da le plurali editrice, creando momenti di incontro con ospiti e talk.

Il tour tocca Bologna il 23 maggio, con un evento alle ore 18.00, alla Biblioteca italiana delle donne/Centro delle donne (via del Piombo 5). Mona Eltahawy dialoga con Anna Pramstrahler, responsabile della Biblioteca delle donne, e Paola Rudan, attivista dell?Assemblea donne del Coordinamento Migranti. Aprirà l?incontro Chiara De Ninno, referente attivismo della Circoscrizione Emilia Romagna e responsabile del gruppo Giovani di Bologna di Amnesty International. Sarà presente Rita Monticelli, professoressa ordinaria all?Universita? di Bologna, presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture moderne per un saluto. Camilla de Concini si occuperà invece dell?interpretariato.

L?evento è organizzato in collaborazione con la Libreria delle donne di Bologna.



Il tour (che toccherà anche Torino, Milano, Pisa, Firenze, Napoli e Roma) è organizzato dall?associazione Uniche ma plurali Odv e dalla casa editrice le plurali, con la collaborazione di Amnesty International Italia. L?autrice toccherà le principali città italiane dove incontrerà il pubblico e dialogherà con ospiti, associazioni e istituzioni per sensibilizzare sui temi dei diritti delle donne, della violenza di genere e dell?attivismo delle donne nel mondo, con una particolare attenzione al mondo arabo.