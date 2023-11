"Il Mondo Creativo 2023" edizione invernale della festa del fai da te

Il 23 – 24 – 25 – 26 novembre si terrà l’edizione invernale de Il Mondo Creativo, il Salone dell’hobbistica e del fai da te di Bologna.

Il Mondo Creativo è luogo ideale dove mettersi all’opera e creare qualcosa con le proprie mani divertendosi grazie al fitto e completo calendario di corsi e laboratori offerti dalle aziende espositrici.

Ampio spazio sarà dedicato alle aziende che propongono materie prime, accessori e strumenti per la creatività e l’hobbistica per la realizzazione di prodotti fai da te. In contemporanea, a partire da venerdì 24, si terrà Handmade Stories, il market di creazioni uniche fatte a mano con il cuore, dove potrai sbizzarrirti nello shopping natalizio.