"Montagna in Fiera" a Castigione dei Pepoli

Dopo una pausa forzata dal 26 al 28 agosto torna l’evento di Castiglione dei Pepoli che mette insieme arte, cultura e divertimento per la comunità. Due giorni ricco di eventi, spettacoli, artisti e musica per fare festa e stare assieme.

E non può mancare il gran finale!! Il 28 agosto fuochi d’artificio per celebrare il paese, l’estate e l’arte che ci unisce. Non mancate!



Programma:

Venerdì 26 agosto

ore 20 e 22 - Matteo Pallotto in arte Allok in spettacolo giocoleria ed equilibrismo CHIESA DI SAN LORENZO

Lo spettacolo ruota attorno alla scala d'equilibrio e numeri di giocoleria e una continua relazione col pubblico... il tutto accompagnato dall'improvvisazione, linfa vitale dell'arte di strada.

ore 21 - FRANCESCA MARI in “Circo a puà” spettacolo di giocoleria e equilibrismo CHIESA DI SAN LORENZO

Una cameriera eccentrica, elegante, energica molto vivace, con un senso dell'umorismo sarcastico in mezzo a una cerchia di persone coinvolte, vive e attive. Ci sono tutte le condizioni, il circo è il pretesto. Una valigia diventa un tavolo, un palcoscenico, un contenitore. Giocoleria con clavette, antipodismo con palloncini. Una giraffa alta 2,5 m e un'immancabile fine del fuoco…ma non è questo il punto!! O meglio, sono i tanti punti che formano ogni cosa.

Sabato 27 Agosto 2022

ore 12:00 - Storie Appese ad un filo di All’inCircoTeatro di figura e marionette CHIESA DI SAN LORENZO

All'InCirco condurrà il pubblico nel proprio mondo in miniatura abitato da piccoli personaggi di legno, dove le proporzioni si stravolgono e anche l’adulto torna bambino. Pirati poeti, robot con una caffettiera al posto della testa, fantasmi canterini, sensuali ballerine e inquietanti giocolieri prenderanno vita, appesi ai fili sottili della fantasia. Piccole micro-drammaturgie con marionette a fili artigianali, piccole storie, piccoli mondi. Perché giocare con le bambole, è una cosa seria

Ore 16 - Otto di Otto Panzer - Teatro di Strada Clown e Magia TORRETTA

Pirotecnico nel suo approccio con il pubblico che lo ama sin dal primo impatto siano grandi che piccini, Otto è un ottimo e simpaticissimo clown, vestito da direttore di un improbabile e misterioso circo. Presenta numeri di autentica bizzarria coinvolgendo il pubblico nelle sue pazzesche avventure sceniche. Irriverente, sbruffone ma anche dolce ed arrogante, Otto è un clown con senso della scena e della comicità molto spiccate, regala gag da cui traspare una superba capacità ad adattarsi alla piazza e ad improvvisare, trasformando ogni suo spettacolo in un evento unico.

Ore 17 - Storie Appese ad un Filo di All’inCirco - Teatro di figura e marionette CHIESA DI SAN LORENZO

All'InCirco condurrà il pubblico nel proprio mondo in miniatura abitato da piccoli personaggi di legno, dove le proporzioni si stravolgono e anche l’adulto torna bambino. Pirati poeti, robot con una caffettiera al posto della testa, fantasmi canterini, sensuali ballerine e inquietanti giocolieri prenderanno vita, appesi ai fili sottili della fantasia. Piccole micro-drammaturgie con marionette a fili artigianali, piccole storie, piccoli mondi. Perché giocare con le bambole, è una cosa seria

Ore 18 - Habitat-O di Mariam Sallam - Circo contemparaneo e Rou Cyr TORRETTA

Habitat-O è uno spettacolo di teatro circo che passa dall' acrobatica al clown con attimi di danza sufi e comicità. E' lo stravolgimento dell' attesa d'amore di una ragazza alle prese con la sua folle poesia. Una chiamata inaspettata sul suo vecchio telefono è ciò che condurrà la protagonista nel suo viaggio all' insegna del divertimento e della trasformazione. Passando da abiti stravaganti, gonne rotanti e cerchi giganti, troverà infine il suo vero amore.

Ore 18 - Grande Cantagiro Barattoli - Concerto Itinerante – di Associazione Simurgh

l “Grande Cantagiro Barattoli” è un esperimento. O, per meglio dire, un laboratorio: in esso sono racchiuse tutte le nostre competenze di artigiani, di conoscitori del ferro e del legno, della carta e del colore, del gioco con i tessuti e con le molle. È successo così: da materiali poveri combinati tra loro è nato un teatrino musicale viaggiante, che non smette di stupire dai bambini agli adulti. Il Grande Cantagiro Barattoli ha scelto le strade e le piazze d'Europa come cornice per i propri spettacoli, nati e pensati principalmente per gli spazi aperti: sempre in viaggio, a tramandare l'antica tradizione del musicista ambulante con le sue marionette danzanti, alla ricerca di nuovi angoli di strada dove portare meraviglia. I nostri canti e le nostre melodie raccontano di sbornie, d'amore, di emigrazione, sono musiche tradizionali da noi arrangiate e personalizzate, sostenute da ritmi incalzanti e ballerecci. Canti di Francia e di Spagna, canti d'Irlanda e del sud Italia, a volte, cori di marinai. Il Grande Cantagiro Barattoli propone due tipi di spettacoli: - spettacolo itinerante (marching band) con musica e marionette, di grande impatto scenico; - spettacolo in pianta stabile con scenografia fissa, che alterna e mescola musica e teatro di figura.

Ore 18,30 - Otto di Otto Panzer - Teatro di Strada, Clown e Magia CHIESA DI SAN LORENZO

Ore 20 - Habitat-O – di Mariam Sallam - Circo contemparaneo e Rou Cyr CHIESA DI SAN LORENZO

Ore 21 - Kalinka di Compagnia Nando e Maila - Teatro di strada, Clown giocoleria, musica PIAZZA LIBERTA'

Uno spettacolo che, attraverso il clown musicale, esplora la storia di una coppia di artisti ben assortita che ha del Felliniano: lui (Mascherpa) è uno sgangherato impresario-presentatore-spalla, lei (Maila Zirovna) è una non meno pasticciona primadonna venuta-scappata-scacciata, vai a capire, dalla grande tradizione circense della Russia sovietica. Nando e Maila portano in scena una carica ludica e tenera che innerva screzi, frecciate, dispetti e che si arricchisce man mano di poesia. Duettano con contorsionismi musicali esecutivi, quando abbracciati ballano un tango mentre suonano fisarmonica e violino. In KALINKA la musica dal vivo si intreccia con gags, tormentoni, acrobazie aeree e giocolerie. Un viaggio nei personaggi del circo tradizionale, messo in scena attraverso un linguaggio di Circo Contemporaneo.

Ore 22,30 - Grande Cantagiro Barattoli - concerto PIAZZA LIBERTA'

Domenica 28 Agosto 2022

Ore 12 - Otto di Otto Panzer - Teatro di Strada, Clown e Magia CHIESA DI SAN LORENZO

Ore 16 - Habitat-O – di Mariam Sallam - Circo contemparaneo e Rou Cyr CHIESA DI SAN LORENZO

Ore 17 - In Cammino di Berto - Teatro di Strada e Clown CHIESA DI SAN LORENZO

Berto in scena non vuol rivendicare nessuna abilità particolare: la giocoleria, l’improvvisazione clownesca, la magia, sono solo pretesti per la risata e per comunicare agli altri la propria visione della realtà. Il sarcasmo e l’autoironia diventano luoghi fisici dove portare il pubblico, mentre la semplicità e l’innata voglia di giocare creano un ambiente in cui ognuno si può riconoscere e a volte riscoprire. Dalla fantasia e da un trepiede di legno è nato Pippo, un cane giocoliere che nonostante “l’addestramento” non perde il vizio di lasciare, a modo suo, il segno. E’ uno spettacolo che ha superato il migliaio di repliche in molte piazze italiane ed europee, ma proprio perchè è in cammino non è mai uguale a sé stesso. di e con Roberto De Marchi.

Ore 18 - Otto di Otto Panzer - Teatro di Strada, Clown e MagiaCHIESA DI SAN LORENZO

Ore 18 - Marakatimba - Concerto Itinerante

Marakatimba è un’orchestra di percussioni afro-brasiliane, afro-cubane e funky nata a Bologna nel 2006 da un gruppo di musicisti di diversa provenienza geografica ed estrazione musicale ma accomunati da una grande passione per la cultura afro-brasiliana e afro-latina. Un ensemble giocoso, divertente, colorato e conviviale che fa rivivere le atmosfere del carnevale brasiliano, promuove la cultura del sorriso e porta un messaggio di pace, dialogo e scambio tra luoghi e culture diverse. ALTABANDA Una banda musicale sui trampoli unica in Italia. Il repertorio varia dai classici per banda di strada, alle musiche Kletzmer dell’est europa, al dixieland degli anni 40 fino ai canti popolari del sud Italia. Nell’organico ci sono cantanti, violini, flauti, clarinetti, ottoni, fisarmoniche, chitarre, percussioni, attori,. L’atmosfera coinvolgente che si crea si addice alle parate, ai carnevali, alle feste di paese, alle sagre.

Ore 18.30 - Habitat-O – di Mariam Sallam - Circo contemparaneo e Rou Cyr CHIESA DI SAN LORENZO

Ore 20 - In Cammino di Berto - Teatro di Strada e Clown CHIESA DI SAN LORENZO

Ore 20 - Marakatimba - Concerto Itinerante

Ore 20,30 – SHEZAN (ALEXSANDER DE BASTIANI) in “Il genio impossibile” CHIESA DI SAN LORENZO

spettacolo di fachirismo, mangiaspade e magia

Un genio decisamente bizzarro, senza lampada e senza padrone, abita ora in una piccola teiera e gira il mondo alla ricerca del fantomatico strofinatore… Il suo dilemma lo ossessiona perché un genio senza padrone non può esaudire i desideri! L’unico modo per riuscire nel suo scopo di ottenere la libertà, sarà quello di convincere tutto il pubblico che lui è davvero un genio.

Ore 22 Bevano Est - Concerto Musica Folk PIAZZA DELLA LIBERTA'

Bevano è uno dei pochi fiumi che nasce ai piedi delle colline romagnole, accoglie a sè le acque di tanti fossi e torrenti, arriva al mare sfociando in una zona costiera ancora incontaminata. Bevano Est e’ un’area di servizio sull’autostrada, rappresenta l’idea del “non luogo”, un posto quasi fuori dalla realtà, dove s’incontrano e si sfiorano materiali umani di ogni genere. Bevano Est è un progetto musicale che pulsa dal 1991 e attraverso l’uso di strumenti acustici e della tradizione, propone un mischio di sonorità, ritmi e melodie, catalizzate dal semplice desiderio di comunicare un modo originale e riconoscibile che traversa le consuetudini. Non c’è necessità di un’appartenenza stilistica ma l’orgoglio di affermare un’individualità consapevole, curiosa ed accogliente. La loro musica e’ suonata con l’anima e con il corpo, con la dolcezza e con la rabbia, con la gioia e la malinconia. La loro musica è semplicemente ….musica.