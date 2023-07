"Montagnola Republic 2023": appuntamenti dall'11 al 16 luglio

Gli appuntamenti dall'11 al 16 luglio di Montagnola Republic, la rassegna culturale estiva organizzata da Arci Bologna in collaborazione con i circoli Arci Millenium e Arcadia.

Programma della settimana

Martedì 11 Luglio - Giargo In Arte live, inizio live ore 21

Giargo In Arte è un cantautore/rapper classe 1998 di stanza a Bologna. Foggiano di nascita, a Bologna conosce il produttore Federico Franciosi con il quale inizia una variegata collaborazione musicale. Dopo anni di sperimentazioni e intrecci di genere definisce uno stile originale, contaminato dalle più svariate influenze: le sonorità Jazz, Soul e Latin si uniscono ad un Rap cantautorale che non dimentica le radici più mediterranee della canzone italiana. A marzo 2023 pubblica per 47011 Records di Archivio 180, l’EP “Amure”: un’opera interamente suonata dai musicisti che lo accompagnano durante le sue esibizioni dal vivo, dove la riflessiva vena cantautorale di Giargo, accesa dal folklore delle sue radici, si adagia diffusamente su morbide sonorità di matrice Latin-Jazz, Funk-Soul, Nu-Soul Hip-Hop e con cui il giovane rapper consacra la sua identità musicale al groove mediterraneo. Ad aprile 2023 viene inserito tra i finalisti della settima edizione del Bologna Musica d’Autore Showcase Festival promosso dagli studi Fonoprint.

Mercoledì 12 Luglio - Haiku live, ore 21

Gli Haiku sono una band strumentale nata alla fine del 2020 a Bologna. Il loro genere è un crossover tra groove funk e beat hip-hop uniti ad armonie soul-jazz. Il termine Haiku, simbolo di immediatezza e apparente semplicità, raffigura il caratteristico sound dei loro brani. La band è costituita da cinque elementi, provenienti da diversi percorsi di studio in conservatorio: si conoscono nelle jam bolognesi e decidono di riunirsi per sperimentare insieme nuove sonorità, dando vita al progetto “Haiku”. La band riscuote da subito un grande apprezzamento da parte del pubblico, il che porterà gli Haiku ad inserirsi a pieno titolo nel vivace panorama musicale della città. Nello stesso anno gli Haiku partecipano ad importanti rassegne musicali di Bologna, attualmente è in produzione il loro primo disco omonimo.

Giovedì 13 Luglio - Zingabeat dj set, ore 21

Leo Ferraro aka Zingabeat è un dj e produttore italiano con sede a Montevideo, Uruguay. Le sue produzioni sono una fusione di diversi elementi: i suoni funk, afro, candombe, jazz e disco si uniscono a un beat elettronico. Nomade del groove, nei suoi dj set viaggia attraverso i continenti alla ricerca di sinuose elaborazioni ritmiche. Suoni etnici e mix eclettici si combinano nei diversi formati che propone. La selezione musicale determinata dal groove in tutte le sue forme, è energia immediata che libera e seduce. Considerato uno dei Dj di riferimento di black music in Uruguay, anima le serate di Montevideo e Punta del Este e si esibisce in eventi internazionali suonando in Sud America, Europa e Africa. Dal 2018 è Dj resident dell'Imagina Funk Festival di Jaén, in Spagna. Riconosciuto come uno dei più importanti festival Funk in Europa.

Venerdì 14 Luglio - Barresi Prj live, ore 21

Con ormai prossima l’uscita del terzo disco “Dynamo”, torna live il Barresi Project con un nuovo Elethno Enseble Show, che fa seguito ad un tour preview con oltre trenta concerti in tutta Italia. Un invito all'ascolto rivolto ai ricercatori di nuovi generi e linguaggi strumentali, in un ampio raggio che spazia tra world music, folk-jazz ed elettronica insieme a echi cantautorali che rendono il Barresi Project un progetto unico nel panorama nazionale.

Sabato 15 Luglio - Le Feste Antonacci live (supporting act t vernice), ore 21

Le Feste Antonacci: sono la somma di Giacomo Lecchi d’Alessandro e Leonardo Rizzi, musicisti e produttori italiani trasferitisi in Francia e lì conosciutisi, amici per dinamiche tipiche in circostanze di espatrio. Si accorgono ben presto di emozionarsi per le stesse cose: il canto solitario del flauto, le grandi architetture corali, il ritmo atavico del tamburo e lei, la canzone italiana. Da questa associazione nascono brani senza filtro, intuitivi, roba che emerge dal subconscio dopo interminabili semi-mistiche sessioni di groove. L’ultimo singolo è “Bassline”, primo capitolo del prossimo attesissimo sforzo de Le Feste Antonacci. Il nuovo brano ne è il lascito bassistico.

t vernice: nella sua musica, trovi un po’ di dramma e un po’ di commedia, in quantità non sempre uguali come nelle migliori ricette della nonna. Nelle sue canzoni trovi il pop psichedelico unito alla scuola cantautorale italiana a cavallo fra i Settanta e gli Ottanta. Nel 2020 il cantautore è stato selezionato da Asian Fake per la compilation collettiva “HANAMI”, pubblicata il 4 giugno, con il suo brano “2 euro”. A novembre 2021 è uscito il suo singolo “plastica”, seguito da “pianura padana”, pubblicato: due antipasti che hanno preparato il nostro palato al primo EP di t vernice, “bestof2020” (Needn’t).