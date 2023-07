"Montagnola Republic" gli appuntamenti dal 25 al 29 luglio

Gli appuntamenti della settimana di Montagnola Republic, la rassegna culturale estiva organizzata da Arci Bologna in collaborazione con i circoli Arci Millenium e Arcadia.

Programma della settimana

Martedì 25 Luglio - Joe Allotta live, inizio live ore 21

Joe Allotta, classe ‘96, si approccia alla batteria all’età di cinque anni, seguendo il padre musicista. All’età di 16 anni si iscrive al conservatorio Antonio Scontrino di Trapani in classe di percussioni, iniziando subito dopo la sua carriera da tournista con vari progetti locali, con cui collabora per tutta la durata del suo percorso scolastico. Nel 2015 si trasferisce a Londra dove affina la sua tecnica e il suo gusto musicale. Lì studia con batteristi come Francesco Mendolia, Dexter Hercules e parallelamente collabora con artisti della scena Londinese come Leburn Maddox, Giles Robson, Amy True, Imaani (Incognito). Nel 2019 inizia la collaborazione con Davide Shorty e Funk Shui Project, portando in giro per l’Italia il disco “La Soluzione” insieme al rapper palermitano Johnny Marsiglia. Joe si trova attualmente a Bologna e collabora con artisti come Francesco Cavestri, De Stradis e Nico Arezzo.

Mercoledì 26 Luglio - De Strangers live, inizio live ore 21

De Strangers è un progetto nato nel 2018 a Milano. L’esperienza musicale è caratterizzata da una riscoperta dei suoni originali della musica jamaicana. I De Strangers uniscono il moderno al classico, esplorando a fondo il panorama reggae roots. Sul palco portano l'EP "Stop the Algorithm" uscito su tutte le piattaforme digitali e singoli inediti in vista del nuovo album.

Giovedì 27 Luglio - I Botanici live, inizio live ore 21

I Botanici sono Gianmarco Ciani, Antonio Del Donno, Gaspare Vitiello, Stefano Titomanlio. Nascono a Benevento nel 2015. All’attivo 3 dischi ed un EP: “Solstizio”, “Solstizio Deluxe”, “Origami”, “Kirigami”; il tutto edito Garrincha Dischi e prodotto con Alberto “Bebo” Guidetti e Nicola “Hyppo” Roda. Nel 2021 partecipano alla produzione di “Fantastico!”, brano de “Lo Stato Sociale”. Nel 2022 pubblicano “Grandina”, “Cose Superflue”, “Diverso/Uguale” e “Un Istante”, brani che anticipano il prossimo disco in studio e che li hanno portati ad essere in copertina della playlist editoriale “Rock Italia” di Spotify. I Botanici vantano uno storico musicale di più di 150 date dal 2017 ad oggi e sono stati in passato nominati numerose volte come miglior live emergente dal circuito Keepon Live. Si sono esibiti a numerosi festival di importanza nazionale, sia come headliner, sia in apertura a band ed artisti di spessore, come: Lo Stato Sociale, The Zen Circus, Fast Animals and Slow Kids, Sick Tamburo, Punkreas, Bugo, e molti altri.

Venerdì 28 Luglio - Forelock live, inizio live ore 21

Alfredo Puglia, in arte Forelock, è uno degli esponenti di punta della scena urban europea. Durante i suoi frequenti viaggi in Jamaica impara il patwa e a padroneggiare lo stile dancehall e reggae. Questa sua evoluzione lo porta a incidere due dischi prodotti da Paolo Baldini per La Tempesta e a calcare i palchi dei migliori festival e club europei e non. Continua la sua collaborazione con Arawak nel disco del 2018 “To the foundation”: un viaggio alla ricerca e alla scoperta delle loro fondamenta, ovvero le loro origini personali e la musica reggae. L’ultimo lavoro del 2019 di Forelock e Arawak prodotto da Baldini, si ispira alla tradizione raggae per cui nel lato B dei 45 giri si trovava di solito la dub version del pezzo contenuto nel lato A. L’album “To the foundation of dub” è quindi una ripubblicazione delle parti strumentali dei brani, conferendo importanza a basso, batteria, riducendo voci e chitarre a interventi essenziali, con echi e riverberi.

Sabato 29 Luglio, Tesfon Dj Set, inizio ore 21

Tesfon, rinomato DJ e produttore di Rio de Janeiro, è una vera e propria leggenda della scena underground della città. Con quasi un decennio di esperienza nella promozione delle culture e dei suoni di tutto il mondo, è stato una delle forze principali dietro Gruta, un collettivo dedicato ai suoni della foresta. È anche coinvolto in diversi progetti che trasformano gli spazi pubblici in interventi festosi. Per non parlare della sua carriera di produttore musicale, con brani pubblicati su Tropical Twista Records e sulla compilation Rave RJ, che testimoniano il suo talento nel creare e innovare. Presenta set psichedelici, inquieti, ballabili e pieni di sorprese che hanno già smosso le piste da ballo in diverse parti del mondo, spaziando tra house, disco, acid, jazz, musica brasiliana, musica africana e suoni marginali da tutto il mondo. Ha condiviso il palco con alcuni dei più grandi nomi della musica elettronica, come Nicola Cruz, Rampue, Thomash, Bonobo, M.Rux, Sidrum, Dandara, El Buhu, Chan Cha Via Circuito, Pigmalião e Theo Parrish. In sintesi, Tesfon è un artista completo e poliedrico, capace di accompagnare il pubblico in un viaggio musicale incredibile e indimenticabile.