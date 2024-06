Montagnola Republic: programma della settimana e il concerto dei Diaframma

Orario non disponibile

Sabato 22 giugno arrivano i Diaframma sul palco di Montagnola Republic per una serata punk rock e new wave italiana. Gli appuntamenti della settimana di Montagnola Republic, la rassegna culturale estiva organizzata da Arci Bologna in collaborazione con i circoli Arci Millenium e Arcadia. Montagnola Republic fa parte di Bologna Estate 2024, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

Lunedì 17 giugno, il palco di Montagnola Republic ospiterà lo spettacolo teatrale Il Pubblico Bene, diretto da Simone Azzu con musiche di Martino Corrias. L'evento inizierà alle ore 21:00. "Il Pubblico Bene" è una performance ibrida che unisce teatro, musica elettronica e audiovisivi, esplorando il tema dello sfruttamento della Sardegna. Il progetto video è di Claudia Virdis.

Martedì 18 giugno, un nuovo appuntamento di Stand-up Comedy a cura di Efesto house con la performance di Fabio Antonacci e Lorenzo Fisiola alle ore 21:00.

Giovedì 20 giugno, verrà proiettata su maxischermo la seconda partita di calcio degli Euro2024 Spagna vs Italia alle ore 21:00.

Venerdì 21 giugno, Montagnola Republic ospiterà "ABUNDANCE", una performance e DJ set a cura dell’associazione ASAP, l'evento inizierà alle ore 21:00. ABUNDANCE è un party tropicale che combina installazioni multimediali, performance e DJ set, offrendo un viaggio ironico in un universo tecno-materialista e new-age.

Sabato 22 giugno alle 21:00 ci sarà l’attesissimo live dei Diaframma, pionieri della Dark-Wave italiana. I Diaframma, nati nella Firenze dei primi anni '80, sono tra i protagonisti della scena punk rock cantautorale e new wave italiana.

La settimana si concluderà domenica 23 giugno, Montagnola Republic ospiterà il TutteCose Festival, una serata dedicata alla musica emergente e al benessere. L'evento inizierà alle ore 20:00. Il TutteCose Festival ritorna sul palco per offrire una serata di coinvolgimento e interazione, promuovendo la scoperta di nuovi talenti musicali.

Montagnola Republic è aperta tutti i giorni, dalle 10.00 alle 01.00, fino a ottobre.

Gli eventi sono tutti a ingresso gratuito.