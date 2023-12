Arcadia & Millenium presentano MONTAGNOLA REPUBLIC MARKET – CHRISTMAS EDITION: un evento ad ingresso gratuito che animerà il Parco della Montagnola con mercatino vintage, attività per grandi e piccoli, dj set e concerti dal vivo per farti immergere nell’atmosfera natalizia!



Il mercatino natalizio sarà a cura di Vintage Trip, mentre l’area food & drink a cura di Feed'n'Food Eventi. I laboratori gratuiti per bambini (3 - 10 anni) saranno ogni giorno dalle 15:00 alle 16:00, a cura di Associazione Culturale Lab[ù].



Montagnola Republic Market – Christmas Edition si svilupperà attorno alla Casa del Custode, nel Parco della Montagnola, dalle 11:00 alle 20:30 per tutto il prossimo weekend.



IL PROGRAMMA MUSICALE DEL WEEKEND:



15 DICEMBRE

13:00 ZETA (DJ SET)

16:00 SERGIO SCIUTO CONTI (LIVE)

17:00 ROBEMISTE (DJ SET)



16 DICEMBRE

13:00 ZETA (DJ SET)

16:00 F.A.C.E. (LIVE)

17:00 KORALLE (DJ SET)



17 DICEMBRE

13:00 ZETA (DJ SET)

16:00 FRANCES (LIVE)

17:00 LAHASNA (DJ SET)





MONTAGNOLA REPUBLIC MARKET – CHRISTMAS EDITION è presentato da Arcadia & Millenium in collaborazione con Arci Bologna, Montagnola Bologna, FeednFood Eventi e Vintage Trip.