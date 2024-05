"Montagnola Republic": il programma fino al 2 giugno

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana dal 27 maggio al 2 giugno di Montagnola Republic, la rassegna culturale estiva organizzata da Arci Bologna in collaborazione con i circoli Arci Millenium e Arcadia. Montagnola Republic fa parte di Bologna Estate 2024, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena.

La settimana inizia martedì 28 maggio alle 21.00 con il primo appuntamento della Stand Up Comedy Show a cura di Efesto house con lo spettacolo Bombo Atomico di Andrea Saleri. Uno spettacolo satirico politicamente scorretto, ma a favore di ideali politici corretti, in cui il comico denuncia il disagio della vita di provincia, la prepotenza in ogni sua forma, la mancanza di educazione sentimentale

Mercoledì 29 maggio la cantante e polistrumentista Gabriella Martinelli, dalle ore 21.00 salirà sul palco per presentare “L’Amore è una scusa”, un nuovo album in cui affronta l'amore in modo audace e consapevole. Un mix di romanticismo e rock, caratterizzato da ritmi incalzanti, arrangiamenti elettronici e sonorità contemporanee arricchite da sfumature suggestive.

Venerdì 31 maggio arriva la band milanese pop-rock Bambole di pezza, impegnate con la loro musica su tematiche femministe, sull'uguaglianza di genere e sulla lotta contro la violenza e il sessismo.

Sempre venerdì 31 maggio ci sarà il secondo appuntamento con una delle novità di quest’anno all’interno della rassegna Montagnola Kids di Montagnola Republic: gli Afernoon di Mörbidø a cura dell’associazione culturale Mörbidø, nata con lo scopo di dare spazi e socialità alle famiglie con bambini/e.

Ogni venerdì, dalle 17.00 alle 20.00, il parco si trasforma in uno spazio autogestito per laboratori e aperitivi per famiglie, amici, bambini e bambine, in un ambiente pensato appositamente per loro.

Il mese di giugno si inaugura sabato 1 con Internazionale Trash Ribelle dj set che ha già calcato il palco di Montagnola Republic 2024.

Domenica 2 giugno, alle 21.00, tornerà sul palco NAPOLI SEGRETA, il dj set che mette insieme musica, letteratura e immagine in un’estetica nuova, fuori dai soliti cliché sulla città. Un movimento culturale distribuito, diffuso, frammentato ma unitario che si muove tra avanguardia e retroguardia: un viaggio sonoro attraverso mille Napoli diverse.

Montagnola Republic è aperta tutti i giorni, dalle 10.00 alle 01.00, fino a ottobre. Gli eventi sono tutti a ingresso gratuito.