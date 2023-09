Montagnola Republic. Gli appuntamenti dal 5 al 9 settembre

Gli appuntamenti della settimana di Montagnola Republic, la rassegna culturale estiva organizzata da Arci Bologna in collaborazione con i circoli Arci Millenium e Arcadia.

Programma della settimana

Martedì 5 Settembre - Viviane live, inizio live ore 21

Viviane è il progetto solista di Viviana Severini, cantante e musicista calabrese classe 92’. L’imprinting musicale decisamente hip hop forgia fin da subito uno stile personale, spontaneo e libero da schemi. Nel 2012 pubblica “White Moon” per ParimaiRecords, il primo Ep in lingua inglese che apre la strada ad armonie più jazzy e a melodie tipicamente R&B, tutti elementi che finiscono per diventare parte integrante del progetto. Da qui ha inizio la release di numerosi singoli che negli anni successivi favoriscono l’apertura di prestigiosi concerti quali Ghemon, Brusco, Club Dogo, Evidence, 99 Posse e tanti altri. Alla spontaneità con cui si approccia al mondo musicale vi accosta in seguito lo studio accademico del linguaggio jazzistico, delle tecniche compositive ed un costante desiderio di ricerca ed innovazione. Il cambiamento radicale nella scelta della lingua impiegata, ora quella italiana, ed il taglio decisamente più elettronico e sperimentale del sound segnano un nuovo inizio per l’artista che con la pubblicazione nel gennaio 2023 del singolo “Odi et Amo” anticipa l’uscita del prossimo Ep che vede la preziosa collaborazione del beatmaker e produttore JTR.

Mercoledì 6 Settembre - Bargeman AKA B47 - Dj Set, inizio live ore 21

Appassionato di Soul Music ed Hip Hop, Bargeman AKA B47 è un DJ e Producer, che dalla fine degli anni 90 ha contribuito alla buona salute della scena Hip Hop / Rap della città di Bologna, prima con BPS Click e Hardcore Soul insieme a Jack Makkia, poi con Arena 051, Black Market Radio Show e Banana Bangerz. Ad oggi continua con selezioni e Mixtapes di musica prevalentemente R'n B, genere che sposa le strumentali Hip Hop con il cantato Soul, creando un mix che racchiude le sue due passioni musicali. Producendo un vasto numero di Artisti della scena hip hop italiana dai 2000 in poi ha anche rilasciato diversi RMX (Casino Royale, Forty Winks ed altri) e numerosi Album strumentali. Collezionista di dischi e Bulldog lover è stato DJ Resident per Arterìa, Covo Club e Locomotiv Club ed è uno dei 2 creatori di No Diggity, il party che riporta lo spirito dei club hip hop anni 90, da cui è nato No Diggity EP Vol.1 (vinile White Label). Attualmente in studio con diversi artisti della scena bolognese rilascia con regolarità singoli per il mercato digitale.

Giovedì 7 Settembre - Gipsy Caravan live, inizio live ore 21

I Gipsy Caravan è una band flessibile ed energica ed ha all'attivo tour in locali e festival di tutta la penisola. La band è nata a Bologna, da un'idea di Andrea Menabò (già membro dei Jazz Norris, Mama Afrika, Eusebio Martinelli gipsy orkestar) e Nicolò Scalabrin (turnista e musicista di studio per SferaEbbasta, Rkomi, Irama, Ernia, Elettra Lamborghini e altri) che, unendo il sincero spirito gitano ad un pizzico di rigore imprenditoriale, hanno creato una serie di serate a tema gitano (Gipsy Trash Party) portando il format in molti locali dell'interland bolognese. Da lì Gipsy Caravan ha iniziato ad esibirsi in tutta Italia.

Venerdì 8 Settembre, Cacao Mental live, inizio live ore 21

Nel 2014 Kit Ramos e Stefano Iascone iniziano a scrivere cumbie e a costruire il sound caratteristico della band. 2017 Marco Pampaluna si unisce al gruppo che inizia ad esibirsi dal vivo. "Tingo Maria" apre la prima compilation Istituto Italiano di Cumbia, (La Tempesta Dischi), mentre “Que el Viento Borró Tus Manos”, la versione di Cacao Mental del classico di Emilio del Guercio, apre Istituto Italiano di Cumbia vol.2, (La Tempesta Dischi). Nel 2019 collaborano con MYSS KETA per il suo nuovo album Paprika: curano la scrittura musicale e la produzione di “Mortacci Tua”, scrivono e collaborano “Astrocumbia” con The Sweet Life Society per il loro album Manifesto! Scrivono "Fiesta" insieme a Jovanotti che la inserisce nel suo disco per il tour estivo Jova Beach Party, e si esibiscono insieme all’artista al Jova Beach Party a Milano Linate. Nel 2022 esce Reproducción, nuovo singolo e nuovo disco, ispirato e dedicato alla pulsione più antica, la spinta che crea moltitudini e differenze nel mondo.

Sabato 9 Settembre, Kaos e Dj Craim, inizio ore 21

I dischi di Kaos scandiscono tutto il percorso del Rap italiano, dagli esordi e ancora prima, dato che i primi progetti sono rappati in inglese. È proprio merito suo e di pochi altri visionari se all’inizio degli anni ’90, nei luoghi di aggregazione giovanile, qualcuno ha iniziato a sperimentare lo strumento del rap con la lingua italiana. Kaos è la ragione per la quale tanti ragazzi si sono approcciati al rap, una leggenda vivente del Rap italiano. Il primissimo collettivo in cui rappa Kaos sono i Fresh Press Crew a fine anni ottanta, accompagnato da Dj Gruff e lo statunitense TopCat. Successivamente si uniranno al progetto Sean, SoulBoy e Dj Skizo e solo più avanti Dre Love. Negli anni seguenti, Kaos entra appieno nella scena italiana e nel 1996 pubblica “Fastidio” (1996), vera e propria pietra miliare del rap nostrano, interamente prodotto da Neffa. Poi arrivano “L’attesa”, “Karma”, “Post scripta”, “Coup de Grâce” e nel 2022 “Chiodi”che, assieme all’immenso e sodale Dj Craim, porta di nuovo Kaos in cima al gotha del Rap italiano di spessore. Un Artista unico, profondo, lontano dai cliché, per questo necessario.