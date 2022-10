Escursione Monte Cappel Buso: operazione "Riva Ridge"

Lizzano in Belvedere

Indirizzo non disponibile

Siamo nel febbraio 1945 e la 10a Divisione da Montagna USA attacca il “Riva Ridge” – la catena dei Monti della Riva tra le valli dell’Ospitale e del Dardagna – dando inizio all’Operazione “Encore” (Fare il bis), che mira allo sfondamento dell’ultima linea di difesa tedesca sull’Appennino tra Modena e Bologna. Con questo salto indietro nel tempo percorreremo un anello di notevole interesse non solo storico-di qui passava la Linea Gotica- ma anche naturalistico: il versante sinistro della Valle del Dardagna è segnato da spettacolari pareti rocciose nelle quali affiorano le Arenarie del Monte Cervarola. Ma sarà possibile ammirare anche le pazzesche e poco conosciute vasche naturali che si trovano nel torrente Dardagna.



Itinerario in cui è necessario avere PIEDE FERMO, assenza di VERTIGINI. Visto il dislivello, è necessario essere abituati alla fatica e alle escursioni in montagna. Per garantire la massima sicurezza, il gruppo sarà costituito da un massimo di 12 partecipanti.