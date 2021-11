Il Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto, in collaborazione con l'Istituto Storico Parri, è lieto di annunciare la presentazione di Montesole1944 - Nulla fu più come prima, il primo di una serie di cortometraggi documentari che raccontano le vicende legate alla storia dell'eccidio di Monte Sole.

La presentazione si terrà giovedì 11 novembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00, presso la sala Coop di via Val di Setta 54/B, Vado (Monzuno). L'incontro è indicato principalmente ai docenti ma è rivolto a tutti.

All'incontro interverranno:

Andrea Marchi, Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto

Luisa Cigognetti, Università di Bologna – Istituto Storico Parri – Bologna metropolitana

Tommaso Cherchi, Filippo Ferrara, Olga Massari, Istituto Storico Parri – Bologna metropolitana

Enrico Cavalieri – Istituto Comprensivo di Vado-Monzuno

