"A moodswing reunion": Redman, Mehldau, Mcbride e Blade a Bologna Jazz Festival

“MoodSwing” di Joshua Redman è stato uno dei dischi jazz fondamentali degli anni ‘90. Assieme alle edizioni di “The Art of the Trio” di Brad Mehldau, è stata la seduta di registrazione che ha definitivamente consacrato il talento, l’estetica musicale, la creatività di quattro musicisti che oggi sono considerati i più importanti maestri del jazz internazionale. A distanza di quasi trent’anni, in esclusiva nazionale, il Bologna Jazz Festival li propone nuovamente assieme.

Con Joshua Redman (sassofono), Brad Mehldau (pianoforte), Christian McBride (contrabbasso) e Brian Blade (batteria)