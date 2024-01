ART CITY | "Morandi rest in peace": il progetto artistico sperimentale su Giorgio Morandi

Questa non è una mostra! È uno spazio aperto di sperimentazione artistica sulla poetica di Giorgio Morandi. Un programma pluridimensionale che collega una residenza temporanea, installazioni e il riuso creativo di materiali di scarto. Massimiliano Fabbri Riccardo Pedone, Ettore Pinelli e Arianna Zama lavoreranno dal vero a disegni e pitture, innescando riflessioni sulla tematica delle forme e delle nature morte morandiane, riproposte in composizioni contemporanee assemblate dagli atelieristi di ReMida Bologna con materiali di scarto di produzioni industriali.



In questo dialogo a più voci si inseriscono anche gli artisti del festival artistico e musicale Le Fonticelle con il duo composto da Aurora Avvantaggiato e Raffaele Vitto che proporranno un'installazione scultorea sulle stesse tematiche.



Il progetto è nell'ambito di Art City 2024, in occasione di Arte Fiera, a cura di Art Motel e promosso da Cittadinanzattiva Emilia Romagna Young, con il sostegno di Cittadinanzattiva Emilia Romagna, in collaborazione con ReMida Bologna Terre d'Acqua, Le Fonticelle e Profondissima.



Info utili:

dall'1 al 4 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 20.00

3 febbraio Art City White Night dalle 10.00 alle 24.00): "Sixty Giorgio "performance a cura di Profondissima.

presso Spazio Giovani Young E-R, via Castiglione 24, Bologna all'interno di Palazzo Ratta.



Gallery



Ingresso libero