Capodanno al DumBo: Morgan dal vivo per festeggiare il 2022

Venerdi 31 dicembre capodanno a DumBO con Morgan. La serata sarà aperta da Lisbona e a seguire dj set di Volare.

Morgan & Comuninstagram è il nuovo progetto live che Marco Castoldi in arte Morgan porterà in tour nel 2022.

L'idea nasce in occasione del Comfort Festival™ di Ferrara della scorsa estate dove Morgan chiama a suonare due storici compagni di viaggio: il polistrumentista Megahertz (Versus, Morgan) a sintetizzatori e theremin, e Dario Ciffo (Lombroso, Afterhours) alle chitarre. Ai due si aggiunge Dropkick, un giovane e talentuoso "fingerdrummer" romano, con la sua AKAI MPC.

Il repertorio spazia dai brani più famosi dei Bluvertigo a quelli di Morgan solista, con agli omaggi all'amato David Bowie e alla canzone d'autore italiana e internazionale.

Il concerto ha sonorità waves elettronico-analogiche, tanto care a Morgan e delle quali è stato principale testimonial come leader dei Bluvertigo negli anni ‘90 e poi a seguire nella carriera solista.

Ad aprire il concerto del 31 dicembre al DumBO di Bologna ci sarà Lisbona, polistrumentista e cantautore torinese già vincitore del premio Bindi e con all'attivo diversi singoli.

A seguire dj set di Volare - il più grande party 100% italiano, tutto dedicato alla musica italiana, dagli anni ‘50 ad oggi.