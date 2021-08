Morgan (riprogrammato) live a Pontelungo Summer Festival

Al Pontelungo Summer Festival c'è Morgan. Il concerto rinviato per maltempo ha una nuova data: il 9 settembre 2021.

Nell'estate 2021, quella di un anno (un altro) in cui la musica ci è mancata molto) uno degli artisti che torna a calcare i palchi su e giù per la penisola è proprio lui. Non ci aspettiamo un solo e semplice concerto: sicuramente sarà qualcosa di più visto per altro che l'artista brianzolo sta promuovendo il suo nuovo progetto "Morgangel". Di che si tratta? Lo scopriremo alla rassegna di via Agucchi. Un'altra buona notizia? L'ingresso al live è gratuito!

