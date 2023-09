"Mortadella Please 2023": Zola Predosa è capitale mondiale della mortadella

Da Venerdì 29 Settembre a Domenica 1 Ottobre 2023, Zola Predosa (Bologna), Capitale Mondiale della Mortadella, accoglierà turisti e visitatori per celebrare la “Regina Rosa” della gastronomia bolognese con la quindicesima edizione di “Mortadella, please”, il Festival Internazionale della Mortadella, promosso dal Comune di Zola Predosa e sostenuto dalle aziende Alcisa e Felsineo.

Per tre giorni il Festival animerà la Piazza del Municipio di Zola Predosa, con un ricco programma di degustazioni, attività, animazioni e intrattenimenti per tutta la famiglia, tutti dedicati alla scoperta della Mortadella e delle eccellenze del territorio.

L’evento, organizzato dalla Rete di Pro Loco “Reno Lavino Samoggia”, si aprirà Venerdì 29 Settembre, alle ore 19.00, con l’inaugurazione alla quale, insieme al Sindaco di Zola Predosa Davide Dall’Omo e ai rappresentanti delle aziende, interverranno l’attore comico Greg “padrino” dell’evento, e l’attrice bolognese Chiara Sani. In Piazza sarà possibile incontrare le aziende produttrici zolesi Alcisa e Felsineo, e la Mortadella sarà la protagonista indiscussa delle originali ricette proposte nel ristorante gestito dai docenti e dagli studenti dall’IPSAR “Veronelli” di Casalecchio di Reno e Valsamoggia, e nei punti di street food gestiti dai volontari dalle Pro Loco del territorio. Zola Predosa è anche Città del vino: il Festival sarà l’occasione per degustare i vini dei Colli Bolognesi e, Sabato pomeriggio, le colline zolesi saranno attraversate dal “Mortadella&Pignoletto Trekking” con sosta degustazione alla cantina Gaggioli.

Domenica 1 Ottobre - dalle 9 alle 12 - gli stabilimenti delle aziende ALCISA e Felsineo apriranno le loro porte per visite guidate gratuite durante le quali i partecipanti, usufruendo della navetta “Mortadella bus” con partenza dalla piazza di Zola Predosa, potranno approfondire la conoscenza della Mortadella e della sua produzione.

Per tutti e tre i giorni, nell’area “Mortadella Experience”, la Mortadella incontrerà i prodotti tipici del territorio - e non solo - e le saranno dedicati gustosi showcooking e presentazioni: si partirà Venerdì con la Cipolla di Medicina che sarà al centro di un originale Poke creato dallo Chef Alessio Battaglioli (Osteria di Medicina), mentre Sabato la Mortadella si abbinerà con la pasta fresca di “Sfogliando i Borghi” e i Gin di “Mosaico Spirits”. Domenica la Pro Loco di Massa Fiscaglia (FE) proporrà degustazioni di Mortadella con la “coppia ferrarese” e il pinzino, e in serata MalaMù BnB accompagnerà il pubblico in un viaggio gastronomico ed emozionale tra la pita greca e i tortellini.

“Mortadella,please” esplorerà anche l’arte e la storia: Sabato, in collaborazione con il Museo dell’Ottocento di Bologna, si terrà una conferenza dedicata all’illustratore bolognese Augusto Majani (Nasica), e per tutti e tre i giorni saranno esposti i menu d’epoca selezionati dall’Ass. “Menu associati”. Domenica avverrà la premiazione degli oltre 160 racconti giunti da tutta Italia per la

terza edizione del concorso “C’era una volta e ancora c’è...una Regina Rosa” promosso con Edizioni del Loggione. A seguire CreAzione metterà in scena la lettura narrazione "In principio era il vino".

I visitatori più piccoli potranno partecipare a giochi, laboratori di cucina, attività creative nell’area “MortadelLand”, che Domenica mattina ospiterà la lettura animata “La zuppa di sasso”.

Numerosi inoltre gli spettacoli: Venerdì sera tributo a Lucio Dalla con il concerto “Sotto un cielo di tutti le stelle” con Lalo Cibelli; Sabato sera esibizioni sportive e “Mortadella Party” con la musica e la comicità de “I Sanissimi”; la Domenica sarà invece animata dalla musica degli emergenti RMS Virginian, dalle cover degli “Zer051” e del blues di Fabio Paoletti.