La mortadella, "regina rosa" della gastronomia bolognese è "Mortadella Please"

Quando Dal 29/09/2023 al 01/10/2023 Orario non disponibile

La mortadella, "regina rosa" della gastronomia bolognese, è senza dubbio il salume che più di tutti rappresenta il territorio nel mondo, tanto che i termini "mortadella" e "Bologna" sono spesso usati come sinonimi. Per la precisione è nella cittadina di Zola Predosa che la mortadella ha la sua capitale mondiale: qui hanno sede le principali aziende produttrici della mortadella e qui ogni anno si organizza il festival più rosa e gustoso del mondo: "Mortadella, please".

Una tre giorni all’insegna del gusto e della tradizione con un ricco programma che prevede momenti dedicati alla conoscenza della Mortadella. Per tutta la durata dell’evento, nell’area “Mortadella Experience” si potrà assistere a showcooking e degustazioni.