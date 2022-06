Morti dal ridere: 3° gara di barzellette al centro culturale Villa Paradiso

Morti dal ridere!

Una gara di barzellette per passare insieme una fantastica serata piena di risate.



Villa Paradiso e la compagnia daimò vi aspettano per votare il miglior barzellettiere dell'estate 2021!



Se sai un sacco di barzellette vieni a raccontarle, l'iscrizione è totalmente gratuita e puoi vincere una cena per due all'osteria Vini d'Italia.

Manda un WhatsApp al 3201580733 con nome cognome. daimò!



Sarà votato il vincitore dal pubblico attraverso l'applausometro.



Presentano :

Gabriele Morandi e Adriana Angelieri



Special Guest:

Maurizio Sicuro



Centro Sociale Culturale Villa Paradiso APS

via Emilia Levante 138 40139 Bologna

tel. 0516241344

Per arrivare bus 19-27-15



Questo evento fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio turistico Bologna - Modena