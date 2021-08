Morti dal ridere - II° gara di barzellette

Gara di Barzellette - Morti dal ridere

Una gara di barzellette per passare insieme una fantastica serata piena di risate.

Insieme, Villa Paradiso e la compagnia daimò vi aspettano per votare il miglior barzellettiere dell'estate 2021!

Se sai un sacco di barzellette vieni a raccontarle, l'iscrizione è totalmente gratuita e puoi vincere una cena per due all'osteria Vini d'Italia. Manda un WhatsApp al 3201580733 con nome cognome. daimò!



Sarà votato il vincitore dal pubblico attraverso l'applausometro.



Presenta :

Gabriele Morandi



Special Guest:

Maurizio Sicuro



VI aspettiamo entrata gratis ma è consigliabile la prenotazione allo 0516241344

A presto!



Gallery

Per ulteriori info visitate il sito www.daimo.org

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...