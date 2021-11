Luzzati in mostra: "I colori del tempo" al Museo Ebraico di Bologna

Intero 7 euro, ridotto 5 euro (studenti e over 65)

Prezzo Intero 7 euro, ridotto 5 euro (studenti e over 65)

Da 10 ottobre 2021 al 9 gennaio 2022, in occasione del centenario della nascita del maestro e nell’ambito della Giornata Europea della Cultura Ebraica, sarà inaugurata la mostra di Emanuele Luzzati "I colori del tempo" a cura di Vincenza Maugeri e Caterina Quareni.

Otto grandi tavole dedicate alle feste ebraiche e ai momenti chiave dell’esistenza umana costituiscono il corpo centrale e più vistoso di questa mostra che il MEB dedicata a Emanuele Luzzati, scomparso nel gennaio 2007. Intorno a esse ruota una ricca serie di altri lavori che testimoniano l’ampiezza degli interessi e delle tecniche espressive utilizzate dall’artista ebreo genovese.

Luzzati trova per sé nella qualifica di “illustratore”, alla confluenza tra arte e artigianato, il mezzo migliore per esprimere la ricchezza del suo mondo fantastico, l'immediatezza ed espressività del suo stile personalissimo, che ne hanno fatto uno degli artisti più amati e ammirati del nostro tempo. Come si può dare colore al tempo e di che tempo parliamo quando parliamo di Emanuele Luzzati? C’è il tempo della vita e quello della storia, quello della leggenda, della fiaba e del teatro, con le sue pause e le sue accelerazioni, c’è il tempo della musica. E c’è il tempo intimo dell’esistenza personale. Uomini, donne e bambini, animali, personaggi fiabeschi, figure leggendarie, dalla fissità della tela e dalla concretezza della ceramica al movimento dell’animazione teatrale e cinematografica, vivono il tempo della loro storia rivestiti dai vividi colori di Luzzati, i colori forti e allegri di un uomo libero nel pensiero e nell’azione, risparmiato nella sua lunga vita dalle tragedie del Novecento.

Lo stile di Luzzati sottintende una cultura figurativa vastissima: nella stessa immagine possono sovrapporsi e miscelarsi riferimenti “alti” della storia dell’arte e quelli “bassi” popolari e popolareschi, in un impasto nuovo e intelligente. Le sue illustrazioni sono un gioco all’inseguimento, figure leggere o anche più ricche che da una parte rimandano alle storie e alle favole, ma dall’altra hanno il preciso intento di comunicare ed evocare il mondo incantato che l’umanità si porta dentro. La mostra presenta anche molte opere originali e inedite, provenienti da collezioni private di Bologna e Roma, e la proiezione di alcuni film di animazione, tra cui Il flauto magico, per il quale l’autore ha ottenuto una delle sue due nomination agli Oscar.

Infine la mostra è accompagnata dal volume Emanuele Luzzati. I colori del tempo. Otto scene di vita ebraica, a cura di Vincenza Maugeri e Caterina Quareni, edito da Marietti 1820 (2021).