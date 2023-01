Mostra alla birra cerqua di Laura Venezia

Questa mostra racconta l’arte di Laura Venezia, di come questo percorso l’abbia portata a capire delle cose importanti della sua persona, attraverso i colori e le forme che riempiono la vita.

Il suo flusso creativo è spontaneo, intuitivo, dipinge senza avere alcun soggetto determinato o prefissato. Un mondo immaginario che, dal suo inconscio, riversa sulle tele.

Nei quadri qui esposti, Laura rappresenta esseri fantastici e creature immaginifiche, marine o terrestri. Talvolta oscure per l’immediata comprensione, ma sempre animate da colori forti e vividi, come la potenza della natura siciliana, sua terra d’origine, che si porta dentro.



Il mare e la terra: tutta la forza e la potenza delle origini, unita a quella di un inespresso interiore, emergono in modo colorato e d’impatto. Adotta una scelta cromatica forte, con accostamenti di contrasto; per forme e per espressione.

La sostanza artificiale per tingere o dipingere è accecante, come una Sicilia lontana, selvaggia e incontaminata.

La natura, il tema dell’acqua e degli animali marini è spesso al centro dei suoi dipinti: ritornare alle origini per non allontanarsi mai davvero.

L’acqua, il mare, sono il ritorno allo stato infantile o ancestrale, dove le emozioni sono vissute liberamente senza quel filtro razionale che a volte ci limita.



Nuotare nell’aria attraverso la vivezza dei colori.

Scoprire perché “il colore è una liberazione”.

Scoprire cosa ci libera davvero.







Curatela: Sascia Deleo