Si svolgerà a Bologna la prima tappa dell'iniziativa artistica e culturale "Crescendo: racconto fotografico di un viaggio emozionale nel bambino dentro di noi". L'evento, curato da Giuseppe Esposito - Consigliere EPLI, è un'esposizione di opere dei due artisti Francesca Papaianni e Giuseppe Monteleone che hanno in comune l'interesse per il ritratto e per la relazione che si instaura tra fotografo e fotografato, per la possibilità di cogliere l'espressione dell'interiorità o dell'immagine che l'altro vuole offrire al mondo.

Il mondo a cui si fa particolarmente riferimento è quello dei bambini perché capaci di mostrare uno stato emotivo senza troppe mediazioni e di instaurare un percorso di crescita fino al raggiungimento di una maggiore consapevolezza di sé richiamando dentro di noi quei sentimenti puri che ci accompagnano nella vita anche in età matura.

Gli scatti, infatti, sono un percorso in successione degli stati emotivi collegati l'uno all'altro, in un movimento continuo avanti e indietro, ed esprimono una necessità interiore: aprirsi gioiosamente alla vita, tuffarsi nelle esperienze, sorprendersi e sorprendere, andare avanti da soli e tornare alla base sicura, sperimentare la gioia e l'allegria, ma anche la noia, l'imbarazzo, la rabbia, la tristezza fino alla disperazione, la confusione e la continua ricerca di quello che manca.

Crescendo è un viaggio per guardare al futuro con fiducia e con spirito creativo di rinnovamento, è un racconto fotografico che tenta di immortalare i frame di ciò che vedono gli occhi direttamente o attraverso il riflesso della nostra immaginazione concedendo loro un ritmo più lento nei movimenti così da rendere il messaggio riconoscibile e misurabile nella sua complessità.

Gli artisti hanno reso questa sfida una semplice mano tesa, un megafono aperto non solo della loro visione ma anche dell’interpretazione di ogni persona in relazione con le loro foto.

Appuntamento dal 31 maggio al 2 giugno presso la fotogalleria Paoletti di Strada Maggiore 14.