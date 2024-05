Mostra d'arte Art Forna(i)ture

Art Forna(i)ture è la mostra internazionale d'arte, botanica e design in esposizione dal 17 al 24 maggio 2024, presso gli spazi di Tiro Production - in via Val d’Aposa 1/c, Bologna.



L’evento, sponsorizzato dalla Cantina Lodi Corazza, è stato curato da Elisabetta Eliotropio in collaborazione con la start up italiana Arsoluta. Con una sezione dedicata alla fruzione nel Metaverso, Art Forna(i)ture vede coinvolti 18 artisti italiani e internazionali, tra fotografi, pittori, artisti digitali e scultori, con la partecipazione speciale del collettivo di artisti internazionali Flowgardenz, creatori di un’installazione floreale site specific. Ad arricchire l’esposizione, alcuni pezzi dei designer Andrea Milia, Arianna Palmieri e della start up altoatesina di collectible design Dolomitisch; oltre a una meravigliosa selezione di piante rare provenienti dalla collezione del creator digitale Fabio Chessa, in arte Sfobbo, e ai preziosi terrari del collettivo Bosco in Vetro.