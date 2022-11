Mostra di Gianmario Sannicola da birra cerqua: Popxte

Giovedì 1 dicembre ci sarà sulle nostre pareti una mostra, per voi e per noi.



Perché crediamo nel valore dell'arte e delle cose belle.

Perché ci piace accogliere il colore della vita attraverso i quadri.

Perché gli esperimenti ci stimolano.



Nelle opere di Gianmario Sannicola predomina l’esaltazione del colore. Come l’impatto che questi hanno sui tratti marcati del bianco della tela e sulla figura umana.

Volti umani che sono un ricordo e un richiamo al movimento artistico della pop art: giocare con l’immaginario collettivo per esaltare altri mondi, altri modi di percepire lo spazio. E realizzarlo.



Noi crediamo che il nostro artista ci riesca, ci direte poi la vostra



Vi attendiamo numerosi per condividere con voi questa parte di mondo e questa nuova avventura.