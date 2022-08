Emmanuel Signorino mostra a Fluart

Il 6 settembre - fino al 18 settembre - inaugurerà da Fluart la mostra di Emmanuel Signorino, alle 19.00; vi lascio la sinossi e vi ringrazio molto se potete divulgare :)

EMMANUEL SIGNORINO



Nato a Cannes, ma di origini italiane, Emmanuel Signorino e? un creatore d'arte in tutte le sue forme.

Utilizzando e mescolando tutte le tecniche, dalla pittura acrilica alla pittura

digitale. Il suo universo multiplo e? fatto di sogni, creature immaginarie,



ritratti femminili. Avventuriero dell'arte, non si impone nessuno stile particolare

e passa dalla street art all'arte figurativa e astratta.

Espone dal 2010 con continuita? tra Bologna, Cannes e Nizza. Tra le sue piu? importanti e recenti: Centre Animanice Nice, Gennaio 2022; Transformart Galleria Bologna, Febbraio 2022; Exposition a? la galerie Cecchin-Stretti Cannes, Aprile 2019; Exposition au Kajotacs Coffe Medelin Colombia, Marzo 2019.



Sinossi:



Ci sono mappe, biglietti del treno, quadri e stampe che ci trattengono nei luoghi. O ci conducono lontano. Forse ci spostano per rimanere dove siamo. Una ricerca continua e costante che restituisce comunque la fissita? di un attimo. Per descriverlo.

Questa mostra e? un viaggio, un allestimento che vi portera? idealmente nello studio di Emmanuel. Vi donera? un momento di creazione. Un altro universo fatto di opere di carta attaccate ai muri, tubi di colori e colorati. Oggetti di consuetudine dell’artista ricoperti di disegni e macchie. Perche? e? vita vissuta, anche se a volte un poco sporca. Volti di donne e uomini che ci raccontano il presente. Forme che ci fanno ragionare.





Il materiale proposto si divide in Street Art, Art Brut e Arte Inquieta generando una armonia che ci regala fisionomie reali, mostri giocolieri, scherzi e virtu?.