"Tuffati nell'arte": l'unica mostra dove le foto sono esposte sott’acqua

Quando Dal 13/11/2022 al 13/11/2022 La prenotazione va per fasce orarie in ognuna delle quali potranno accedere alla vasca massimo 20 persone: dalle 14 alle 15 dalle 15 alle 16 dalle 16 alle 17 dalle 17 alle 18 dalle 18 alle 19

Una mostra d'arte sott'acqua? Ebbene sì, e l'idea è venuta a SOGESE che per domenica 13 novembre (dalle 14:00 alle 19:00) apre le porte della piscina Stadio a un'esperienza unica. La mostra sarà visitabile insime agli scuba-promoter della scuola Punto Blu, utilizzando maschera/occhialini e/o pinne e tubo oppure con le bombole e autorespiratore. Le fotografie si potranno ammirare con la torcia che verrà consegnata insieme a tutte le attrezzature necessarie. Da portare con sè, solo la maschera da sub o nuoto oppure gli occhialini! (in vendita anche nel negozio Aquastore all'interno della piscina)

Prenotazione obbligatoria chiamando la piscina: 051 6152520

