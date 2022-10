Mostra fotografica di Alberto Pascale

Splendidi bianchi e neri realizzati in banco ottico: sono le fotografie di Alberto Pascale. Il filo conduttore che dà direzione alle sue immagini è l’acqua: dagli oceani madreperlacei alle lagune nebbiose, dalle sorgenti sprizzanti, alle pozze riflettenti. Acqua e corsi d’acqua che modellano il paesaggio ma a che a loro volta sono modellati dallo sguardo del fotografo e anche dalla sua mano, nella camera oscura. Tanto quanto lo è l’acqua, il buio è un elemento che fa parte della poetica di Pascale, elementi che si mescolano per essere trasformati in qualcosa di unico e nuovo.