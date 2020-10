Mostra fotografica Bologna/Londra A7R- sottoculture anni '80 in black & white

Venerdì 16 ottobre alle 19:00 inaugurazione mostra "BOLOGNA/LONDRA A/R - Sottoculture anni '80 in Black & White" a cura di Checco Garbari.



Attraverso l’esposizione di scatti fotografici in bianco e nero provenienti dall’archivio personale del Curatore, la mostra mette in luce la scena Mod londinese e da quella musicale bolognese dei primi anni '80.



Nati all'inizio degli anni '60, i "Modernisti" erano un movimento di giovani uomini e donne che si vestivano elegantemente come dichiarazione di ribellione contro l'austerità della generazione dei genitori. Questa generazione di giovani ha contribuito a fare la storia in quanto, fin dalla prima ora, è stata definita da una spiccata predisposizione verso ciò che era nuovo e insolito, la cura maniacale per il proprio look e la musica (Jazz, il R&B, il Soul, lo Ska jamaicano ed il Blue Beat). La cultura Mod è emersa a Londra e ha creato immediatamente una vivace scena giovanile underground che frequentava locali notturni selezionati, molti dei quali situati nel quartiere Soho del West End. La cultura Mod ha iniziato presto anche a varcare i confini a livello internazionale e, al di fuori del Regno Unito, è diventata sinonimo di fenomeno di cultura giovanile mainstream e britannica, tanto quanto i Beatles e le minigonne. La cultura Mod si è legata alla cultura della "Swinging London", con Carnaby Street che è così diventata (ed è tuttora) una destinazione per chi è alla ricerca di tutto ciò che è più trendy.



L'ingresso alla mostra è gratuito nei nostri giorni e orari di apertura ma vi ricordiamo che, in osservanza del DPCM attualmente in vigore, gli accessi saranno limitati.