Mostra fotografica "Dalle mani delle donne"

DALLE MANI DELLE DONNE La mostra fotografica dedicata alle Donne e alle loro capacità di riscrivere il futuro con le Mani

Comunicato stampa Martedì 3 maggio ore 17 LIBRERIE COOP



Martedì 3 maggio alle ore 17 presso le Librerie Coop del Centro Commerciale Centro Nova a Villanova di Castenaso (BO) si terrà la presentazione della mostra “Dalle Mani delle Donne”, a cura della fotografa Tiziana ANAIZIT Marongiu allestita presso gli spazi della Galleria commerciale del Centro Nova

L’esposizione, visitabile da venerdì 29 aprile al 15 di maggio, si compone di 29 pannelli autoportanti realizzati dall’idea di un progetto a cui la fotografa lavorava da anni, ma che durante la pandemia si è concretizzato, poiché sviluppa il tema della perdita del lavoro delle donne: secondo i dati riportati dall’Istat più di 450mila donne in Italia hanno perso il lavoro a causa del Covid-19. Attualità purtroppo caratterizzata da dati allarmanti sull’occupazione femminile.

Sono state le donne a pagare il prezzo più pesante della crisi, ed è per questo che la Mostra fotografica intende raccontare storie di donne, a tutte le donne, che con le loro mani strumento potentissimo, possono riscrivere il loro futuro con fiducia nelle proprie capacità. Per creare e autoaffermarsi nel lavoro e nella vita.

Le immagini esposte, in bianco e nero di grande formato, sviluppate in verticale con tre fotogrammi in sequenza sono scatti simbolici su mani di donne che lavorano. Ogni foto mette in primissimo piano le mani, una sorta di rinascita e di vita. Dita che si muovono verso l'infinito, mani che si aprono e chiudono, che si espandono e ogni volta sembra leggervi una presenza, un segreto. Ne vediamo la fatica, la meraviglia, l'energia di colei che è abituata a dare la vita. È la sequenza del gesto in tre scatti dello stesso soggetto, proprio per sottolineare, il calore di quelle mani nello svolgersi di un preciso gesto tecnico. La sensazione è che più che guardarle, le mani ci troviamo ad ascoltarle. Le mani sono un diario di racconti di viaggio, un simbolo della ricerca di "una zona franca" che non è certo se mai troveranno. In questo viaggio immaginario le mani costituiscono la carta geografica che fa da sfondo a una narrazione tanto locale quanto universale, tanto intima, quanto collettiva. In queste mani c'è dentro il mondo.

La mostra, già inaugurata con successo di pubblico nel novembre del 2021 a Bologna presso la Sala Museale del Baraccano in concomitanza del 25 novembre “Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne” comunicando con testimonianze concrete attraverso le immagini, che le mani delle Donne non servono solo per difendersi, ma per creare ed autoaffermarsi. E oggi, insieme a Coop Alleanza 3.0 main sponsor che ha creduto fin dall’inizio nella bontà e finalità sociale del progetto, e nell'intento di raggiungere e sensibilizzare più persone possibile e rendersi fruibile anche in spazi non convenzionali, prosegue nel corso del 2022, nelle Gallerie commerciali degli Ipercoop di Bologna con il primo appuntamento tenutosi presso l’Iper COOP Centro Lame nel mese di marzo in concomitanza con l’8 marzo, la giornata internazionale dei Diritti della Donna.

Questo secondo appuntamento dal 29 aprile al 15 di maggio che vede la mostra ospitata presso la galleria del Centro Commerciale Centro Nova di Villanova di Castenaso; questa volta, non a caso, si svolge in concomitanza della giornata del 1 maggio per ricordare tutte le lotte per i diritti dei lavoratori. Ed è per questo che il progetto fotografico, in itinere, nato principalmente per mantenere il focus su un tema condiviso, diventato quanto mai sempre più importante sul diritto al lavoro delle donne, ha organizzato per la giornata del 3 maggio la presentazione per comunicare con testimonianze concrete e attraverso le immagini, che le mani delle Donne non servono solo per difendersi, ma per creare ed autoaffermarsi.





Interverranno:

Tiziana ANAIZIT Marongiu Fotografa

VALENTINA GALLUZZO Presidente Consiglio di Zona Soci Bologna Pianura Est COOP Alleanza 3.0

LAURIANA SAPIENZA Assessora Welfare Comune di Castenaso

CINZIA GUIATI Responsabile Centro Nova - Gruppo IGD

CLAUDIA GATTI Imprenditrice Digitale founder MyClah

TERRY ZANETTI Scrittrice e studiosa di tradizioni popolari





Gallery









Librerie Coop del Centro Nova Villanova di Castenaso (Bo) Via Villanova 29