Mostra fotografica Dog Photography

Il 29 settembre, presso Prunaro di Budrio, prenderà il via una mostra fotografica davvero speciale, completamente dedicata al mondo dei cani. Questo evento promette di essere un'esperienza unica, un'immersione nel mondo affascinante e sorprendente dei nostri amici a quattro zampe.

Questa mostra raccoglie 50 immagini che raccontano la ritrattistica e la fotografia dinamica nel mondo cinofilo vista attraverso la fotografia di Mattia Gorno. I colori brillanti e la cura sui dettagli in ogni singola immagine vi accompagneranno in questo viaggio meraviglioso.

Che tu sia un amante della fotografia o semplicemente un curioso osservatore, sono certo che questa mostra ti possa ispirare, ti faccia divertire e maturare curiosità per la Dog Photography.

Un ringraziamento speciale và al centro cinofilo Discoli cinofilia Bologna, A.S. Dilettantistica No Ordinary Family, Dog City, centro cinofilo FD Center, Latin Border, Allevamento professionale MyLabrador e a tutti quelli che mi hanno supportato in questi anni nelle mie attività fotografiche.

ORARI E VISITE:

INAUGURAZIONE 29 SETTEMBRE ORE 18:30?

dal lunedì al venerdì 10:00 / 13:00 e 15:30 / 19:30

il sabato dalle 15:30 / 19:30 - domenica chiuso

Spazio espositivo Area0uno, INGRESSO LIBERO

Via Mori 6 - Prunaro di Budrio (BO)



Info: www.area0.uno - 370 3659136

FOTO RITRATTO DAL VIVO !!!

Alessandro Musicorio e Alessia Monaco durante la mostra saranno a disposizione, su prenotazione, per ritrarvi insieme al vostro cane.

Info e prenotazioni: servizi@area0.uno

LINK:

www.mattiagorno.it





www.instagram.com/mattiagorno.dogs