Mostra fotografica “Errare”. Avis provinciale Bologna dà spazio alla creatività.

Appuntamento alla Casa dei Donatori di Sangue per visitare l’allestimento e dialogare con i giovani fotografi.



“Errare”: la mostra fotografica di Camporesi Sara e Ponzuoli Kevin, allestita alla Casa dei Donatori di Sangue a Bologna, che sarà visitabile venerdì 10 settembre dalle ore 17,30. In quell’occasione il duo di giovani fotografi e content creator illustrerà la sinossi con cui hanno dato vita al dialogo fotografico donato ad Avis.



La mostra si colloca all’interno dell’ampia azione di restyling avviata da Avis Provinciale Bologna nella propria sede, nata in risposta a una primaria esigenza di sicurezza e di adattamento degli spazi alla normativa anti-contagio da Covid-19, poi diventata occasione per ripensare tali spazi come un vero luogo di accoglienza per donatori, operatori e giovani artisti.



È in quest’ottica che è stato commissionato il lavoro fotografico a Sara e Kevin, con il quale Avis ha inaugurato un ciclo di eventi collaterali all’attività primaria della raccolta del sangue e del plasma, in un’ottica di inclusione partecipativa e apertura alla cittadinanza bolognese e alla creatività giovanile.

La serie di immagini dell’esposizione nell’atrio della Casa dei Donatori trasporta in un’atmosfera sospesa, invitando ad immergersi nella semplicità e autenticità delle cose come curiosi “flâneur” all’insegna della riscoperta lenta dei luoghi vicini e lontani, dei borghi nascosti di cui il paesaggio italiano è custode, lasciando gli occhi liberi di esplorare passo dopo passo.



Strettamente legata al tema del “donare” spontaneo e gratuito di cui AVIS è emblema, così la fotografia è proposta non come un esercizio di stile ma come un’esperienza adatta a tutti in cui potersi lasciar andare, per vivere la bellezza degli spazi urbani con una nuova confidenza.



AVIS Provinciale Bologna diventa con questa azione di “restyling” una sorta di crocevia di vite umane, dove incontrarsi, confrontarsi e crescere insieme.



A causa delle restrizioni sanitarie attive per l’ingresso alla struttura, sarà possibile visitare la mostra o prenotando una donazione di sangue o plasma negli orari di apertura del centro di raccolta sangue e plasma o prenotando il proprio posto su Eventbrite (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-mostra-fotografica-errare-avis-provinciale-bologna-da-spazio-alla-creati-168933421411) per la visita guidata organizzata dai due fotografi. Per riuscire a contingentare gli ingressi e garantire la sicurezza dei partecipanti, i posti per l’evento sono massimo 30. L’appuntamento è Venerdì 10 Settembre alle ore 17,30...Ti aspettiamo!

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...