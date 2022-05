Mostra fotografica "Il cielo sopra Gandusio"

Anteprima mondiale della mostra fotografica di Alessandra

Di Tella e Laura Laganà.



Ispirandosi liberamente al concept della ripetizione sempre diversa da sé stessa realizzata da Monet con la cattedrale di Rouen, le artiste hanno fotografato i palazzi di via Gandusio 6 in vari periodi dell'anno, diversi momenti della giornata e diverse condizioni climatiche, dando vita ad un vero e proprio archivio privato digitale.

La prospettiva è sempre quella che dal basso guarda verso l'alto, mescolando immanenza e trascendenza, elemento antropico ed elemento naturale, prassi e teoria.

Ciò che succede in basso sfugge all'inquadratura, creando un vuoto, una mancanza, nella fotografia. L'assenza del punctum, volutamente fuori dalla rappresentazione e quindi



La tensione verso l'oltre e l'altrove dialoga senza soluzione di continuità con le cose umane e con la madre terra, in cui affondano radici e pilastri, grandi protagonisti, ma assenti dallo sguardo. Lo spettatore, nel cielo, può solo cogliere il riverbero del mondo sottostante, sempre cangiante e sorprendente, senza però osservarlo nella sua interezza. Descriverlo con parole o immagini, infatti, è impossibile: si può solo esperirlo.