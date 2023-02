Mostra fotografica 'Uscire Mai'

Alberto Pascale Guidotti Magnani presenta a Bologna il suo progetto fotografico ‘Uscire Mai’. La mostra a cura di Mosè Franchi, promossa e ospitata da Fotogalleria Paoletti, è in programma dal 18 febbraio al 6 marzo, con vernice il 18 febbraio alle ore 18. Quello tracciato da ‘Uscire Mai’ è un percorso all’interno del manicomio ormai dismesso di Volterra. È un viaggio che comincia con una serie di saluti frettolosi, abbracci mancati e carte giudiziarie a cui si aggiungono le cartelle cliniche. Vestiti ‘civili’ abbandonati e sostituiti con la divisa: camicia, pantaloni e panciotto. Tutti rigorosamente bianchi. Sempre uguali, stagione dopo stagione. Questo è il primo distacco che i pazienti subivano quando lasciavano ‘il mondo di fuori’. Per loro – in cura anche per patologie che oggi sarebbero considerati lievi come nevrosi, manie o semplicemente ritenuti eccentrici o scomodi – si apriva un’esistenza a parte dalla quale rischiavano di non poter ‘uscire mai’. Le uniche relazioni erano con le guardie, gli inservienti, i medici – anche loro vestiti di bianco – che alcuni ricoverati chiamavano ‘fantasmi’. “La loro vita si tramutava così in un vicolo cieco che il più delle volte era senza via d’uscita. Da qui il titolo del lavoro che rappresenta il percorso, seguito da molte delle persone che hanno composto un ‘esercito’ oramai forzosamente dimenticato”, racconta Alberto Pascale Guidotti Magnani. “Un percorso che procede su due piani – aggiunge - : quello fisico, fatto di contenimento, di terapie e del lento scorrere del tempo e quello psicologico, affrontato da chi - scivolando in una realtà differente da quella dei più - viveva una quotidianità costellata da interrogativi e osservazioni sullo stato della sua esistenza”. A testimonianza di questa esperienza troviamo ancora scritte e graffiti incisi su quei muri che tanta sofferenza hanno contenuto. “Muri sui quali è stato documentato il trascorrere del tempo all’interno del manicomio – conclude l’autore - e che ora lasciamo andare a terra, quasi a nascondere il dolore di coloro che hanno camminato questo viatico, affidando ancora una volta all’oblio la dignità che gli fu tolta”.

