Mostra fotografica "Vicino/Lontano"

Apre al pubblico giovedì 9 novembre Vicino/lontano. Viaggio alla scoperta del patrimonio culturale e naturale dell’immigrazione in Italia, la mostra fotografica organizzata in occasione del 20° Anniversario della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale e ospitata dal Comune di Bologna fino al 29 novembre 2023, presso Palazzo d’Accursio, nella Sala Manica Lunga, con ingresso gratuito.

Ideata in collaborazione con l’Azienda Speciale Palaexpo di Roma e il Centro Studi sul Mediterraneo del CNR, Vicino/lontano presenta oltre trecento scatti realizzati da fotografi provenienti dai Paesi con il maggior flusso migratorio verso l’Italia. Gli autori hanno raccontato attraverso le immagini il patrimonio culturale e naturale dei loro paesi d’origine, costruendo un dialogo con le fotografie istituzionali dei siti del Patrimonio Mondiale e del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO.