8 marzo: “Non è una favola” di Giulia Maglionico

Per celebrare la Giornata internazionale della donna l’Assemblea legislativa ospita la mostra “Non è una favola” di Giulia Maglionico.

Al centro della ricerca dell’artista c’è una commistione di generi che spaziano dalla grafica all’illustrazione alla pittura. I soggetti, a volte ironici e provocatori, offrono interessanti spunti di riflessione. L’esposizione, curata da Francesca Baboni, viene inaugurata lunedì 21 febbraio alle 11 negli spazi espositivi di viale Aldo Moro 50.

Fra le opere in mostra, ci sono versioni stilizzate e adattate a contesti di attualità, di celebri immagini fotografiche o manifesti pubblicitari. Ad esempio, quella ispirata allo scatto di Steve McCurry, “La ragazza afghana”, per denunciare la situazione delle donne in Afghanistan dopo la presa di potere dei talebani, nell’agosto scorso.

“L’8 marzo- sottolinea la presidente dell’Assemblea legislativa Emma Petitti- è un’occasione preziosa per fare il punto sulla condizione femminile, registrandone anche le criticità. Nel mondo, molte donne e ragazze continuano a essere vittime di violenza e discriminazione. Da due anni quella dell’8 marzo è diventata una data ancor più significativa per via dell’emergenza sanitaria e sociale che ha fatto sentire i suoi pesanti effetti, in particolare proprio sul mondo femminile. Non solo per quanto riguarda la piaga delle violenze domestiche, ma anche sul fronte della parità dei diritti, del lavoro. Nel rivolgere un ringraziamento all’artista per aver messo a disposizione dell’Assemblea legislativa i suoi lavori, auspico che la festa sia per tutti momento di riflessione e di stimolo per promuovere la parità di genere”.

La mostra sarà visitabile fino al 14 marzo, dalle 9 alle 18 (chiuso sabato e festivi), con ingresso libero. I visitatori possono accedere su prenotazione scrivendo alla mail gabinettopresidenteal@regione. emilia-romagna.it o telefonando al numero 051.5275427. Occorre essere in possesso del green pass rafforzato, indossare la mascherina Ffp2, rilevare la temperatura all’ingresso, igienizzare le mani e mantenere la distanza dagli altri visitatori.