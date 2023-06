Mostra "Manifesta"degli artisti in permanenza della galleria d'arte Wikiarte

La Galleria d’Arte Contemporanea Wikiarte

in Galleria Falcone e Borsellino 2/D Bologna

È lieta di informarvi che

sabato 03 giugno 2023

ore 17.00

si terrà l’apertura della mostra degli Artisti in permanenza

MANIFESTA



Artisti in mostra

Emilia Agosti, Sauro Benassi, Emanuela De Franceschi, Mario Esposito, Ernesto Fava, Rubens Fogacci, Gian Luca Galavotti, Andrea Gambino, Francesca Guariso, Julian T, Angelo Licari, Marco Lodola, Sara Lovari, Stefano Manzotti, Mauro Martin, Ronak Moshiri, Francesco Musante, Nicola Nunziati, Nicola Pica, Tomaso Pizio, Michele Pucacco, Mr Fog, Andrea Sangalli, Sugo, Ezio Tambini, Stefano Puzzo



“La nostra vita è un’opera magica,

che sfugge al riflesso della ragione

e tanto più è ricca quanto più se ne allontana,

attuata per occulto e spesso contro l’ordine

delle leggi apparenti”

G.D’Annunzio





Una voce corale, espressione di un bisogno pulsante di emozioni, condivisa attraverso la pittura, il disegno, la fotografia e la scultura. Sintesi strutturate, queste ultime, di un linguaggio estetico la cui impronta individuale sigilla l’armonia dell’insieme, di un ideale firmamento in cui ogni stella, brillante di luce propria, illumina una realtà spesso buia ed opaca, stupendo con la magia dell’arte: delle sue declinazioni, psicologiche e materiali, dettate dalla naturale necessità narrativa insita nell’animo umano e qui tradotte non solo in immagini. Come dal suo compiuto intento, il manufatto artistico, custode di conoscenza tecnica applicata all’uso di forme e colori, veicoli privilegiati il cui impiego valica la razionalità del mero ragionamento – orfano della poesia necessaria – per vibrare di un sentire proprio dove i moti dell’animo ne scandiscono il ritmo. Da cui paesaggi rupestri, città, animali, soggetti, figure antropomorfe o semplici sogni a descriverne il frutto, genuino come un affaccio sulla propria intimità tramite cui l’artista percepisce diversamente il mondo, lasciando che questo, come un atto di generosità voluta, possa volgervi, reciprocamente, il proprio sguardo. Non solo opere, ma privilegio concesso all’uomo, di cogliere la sfumatura ‘dipinta’ tra la drammatica matericità del reale e l’intangibile universo del sentire, pregno di quel costante ed affascinante mistero che solo l’arte, attraverso la sua realizzazione, rappresenta e svela, permeandolo di personale e delicata percezione. Mai scontata, sempre vera, accesa come una scintilla che trasforma la materia in luce, illuminando lo sguardo di chi ne coglie la magica essenza. Da qui il desiderio, fattivamente condiviso, di ambirne la levatura, come elemento imprescindibile di ogni umana evoluzione nonché traccia, meglio testimone, della storia di ogni civiltà.



Testo critico e presentazione:

Pietro Franca

Sponsorizzata e pubblicizzata da:

www.palazzopallavicini.com

www.fogacci.net

www.axeleventsmanagement.com

www.virtualstudios.it

Per i possessori di CARD CULTURA sconti riservati sull’acquisto delle opere



Durata mostra:

03 giugno – 15 giugno 2023

dal martedì al sabato dalle 11.00/13.00 – 15.00/18.00

15 giugno chiusura ore 13.00



Info e contatti:



Sito: www.wikiarte.com