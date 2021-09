Si inaugura a Bologna l’8 settembre 2021 alle ore 17.00 nella Sala Colonne di Emil Banca la mostra conclusiva del progetto espositivo “Un anno per Mario Nanni – Mappe di una vita” che si è svolto nel corso di questo 2021. A poco più di un anno dalla scomparsa dell’artista un doveroso e sentito omaggio che la curatrice Letizia Rostagno con Lorenza Miretti e Ermanno-Manlio Pavesi hanno voluto dedicare a questo artista poliedrico che ha dedicato tutta la sua vita alla passione civile e all'arte e che ha tracciato mappe che meritano di essere scoperte.



L’intero progetto si è configurato come una antologica diffusa e poco ortodossa, dove rimandi e citazioni si sono rincorsi senza un ordine strettamente cronologico, per evidenziare la freschezza sempre mantenuta dall’artista, la sensibilità nei riguardi dello spirito del tempo e il peculiare carattere di ricercatore curioso e appassionato sperimentatore.

La mostra allestita in Sala Colonne conclude degnamente il progetto presentando un Mario Nanni se possibile ancora più inedito di quanto visto finora. Si scoprirà l’aspetto più delicato e inaspettato dell’artista: saranno in mostra alcuni acquerelli degli anni ’40 (ancora figurativi) insieme a quelli degli anni dell’Informale e degli anni ’90. In mostra anche alcune carte che costituiscono un piccolo nucleo che intende rendere evidente il processo creativo di Nanni insieme alla sua passione e il divertimento per la sperimentazione. Mentre viene inaugurata questa mostra, prosegue quella presso il MUseo SElla Arte Contemporanea di Neviano degli Arduini, inserita nel progetto “Val Parma e dintorni 2020. I Sapori della Cultura” e parte del Programma Ufficiale di parma Capitale Italiana della Cultura 2021, prorogata fino al 20 di settembre 2021.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...