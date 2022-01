"Zaki e gli altri prigionieri di coscienza": una mostra per Patrick (e non solo) a Imola

A Imola dal 20 gennaio al 10 febbraio la mostra "Zaki e gli altri prigionieri di coscienza": esposizione centrata sui ritratti di Gianluca Costantini (fumettista ravennate e docente all'Accademia di Belle Arti di Bologna) punta a tenere alta l'attenzione su Patrick Zaki, cittadino onorario anche di Imola da luglio, e su tutti coloro che, come lui, nel mondo stanno pagando per aver manifestato le proprie idee.

Lanciata attorno al 30esimo compleanno del ricercatore egiziano dell'Università di Bologna, di cui è stata disposta la scarcerazione poco più di un mese fa seppur senza l'assoluzione dalle accuse, la mostra è partita lo scorso giugno a Bologna e nel frattempo ha toccato altre città a livello nazionale come Torino, Bari e Latina: anche a Imola, a breve, 'ospiterà' quindi come protagonisti "alcuni delle donne e degli uomini che oggi scontano pene ingiuste o che addirittura non conoscono la ragione della propria detenzione", spiegano gli organizzatori oggi in municipio.

L'esposizione è promossa da Comune di Imola, Università di Bologna, Anpi, Libera, Soci Coop Alleanza 3.0, Comitato pace e diritti.