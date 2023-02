Mostra personale di Marco Tassinari - forme e colori

Marco Tassinari è un fotografo italiano nato a Bologna. All’età di 17 anni è entrato nel mondo della fotografia per puro caso. Lavorava in una agenzia fotografica di corse automobilistiche di livello internazionale. il suo ruolo era assistente in camera oscura in quel periodo si stampava solo in bianco e nero, il lavoro di Marco si limitava , smaltare e timbrare le fotografie. Era affascinato dai fotografi che arrivavano in agenzia da tutto il mondo con i lori servizi fotografici di formula uno, corse in pista, rally, le loro foto erano pubblicate dai magazine sportivi più prestigiosi italiane ed esteri. Una mattina uno dei due titolari dell’agenzia lo chiamò in ufficio per dirgli: domani verrai con me a Vicenza c’è un rally scatterai con questa fotocamera e il flash la gara si svolge di notte. Non sa se fosse più emozionato o impaurito non aveva mai preso una fotocamera in mano. Fino a quel momento aveva solo sentito parlare dai fotografi che arrivavano in agenzia di come si faceva a scattare un’auto in corsa. la prima esperienza fotografica non fu buona. Marco insisteva nel voler scattare ancora, uno dei titolari dell’agenzia lo appoggiò facendogli fare altri servizi. Nel giro di un anno le sue foto apparivano sui giornali più prestigiosi del settore. Spinto da questa passione per la fotografia ha approfondito lo studio dell’arte e del cinema, in seguito ha iniziato a collaborare con alcuni brand che producevano moda gli veniva affidavano il progetto creativo della loro campagna pubblicitaria cominciò a muoversi in Europa, Grecia, Inghilterra, Francia, Spagna cercando locations adatte alla sua visione fotografica in seguito cominciò a scattare foto in America ,Africa, Messico ,Brasile alla ricerca di nuovi colori locations desertiche grandi spazi con colori caldi. Ama scattare in esterno a luce naturale e in studio daylight. Ha avuto l’opportunità di collaborare con le riviste più prestigiose del settore Vogue America, Vogue bambino Vogue Russia Kids, Amica, Grazia, ELLE spose, ELLE Kids Style Piccoli, D di Repubblica.

Collabora con Brand di livello internazionale.





Pietro Franca