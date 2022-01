Mostra personale Marcello Montoro e Marzia Roversi

Giovedì 13 gennaio 2022 alla Galleria Wikiarte di Galleria Falcone e Borsellino 2D alle ore 17.00 si terrà l'apertura delle mostre personali di MARCELLO MONTORO e MARZIA ROVERSI



Roversi, artista mantovana nella cui opera brilla tenue l’amabile fragilità dell’essere già culla della creazione. Ineffabili ed eteree, nell’intento compiuto di fondere sogno e realtà, sono profili che sospendono lo sguardo dell’osservatore, inducendo alla percezione di una grazia ‘personale’ la cui sottile e tangibile presenza ritrova qui il suo spazio in un mondo lontano dalla realtà, ma prossimo al cuore. Alla magia di un tempo gentile, forse trascorso e senz’altro indefinito, il cui riflesso figurativo ben coglie un’estetica di certo riscontro in termini pittorici, oltre che illustrativi, attestati dall’ampio consenso di critica e pubblico. Una pluralità di componenti essenziali, che costituisce la materia fisica, quest’ultima in continuo movimento. Così, minuscoli tasselli di balsa dipinti ad olio, magnetici e disposti su un pannello metallico antigraffio, delineano un insieme armonico, inizialmente custodito dall’immagine finita di un volto. Da cui scaturisce l’essenza, posta nell’atto del fruitore, che ne scompone le fattezze rinnovando la primarietà dei suoi componenti.



Arte e scienza, binomio e cifra stilistica nonché concettuale dell’artista Marcello Montoro, il cui impegno accademico unito al palese talento figurativo, ne profilano la matrice identitaria, scandendo un percorso la cui meta finale risiede nel divenire: per sua natura continuo, apparentemente indeterminato e contrapposto al limite del supporto che qui lo ospita come alla finitudine degli elementi che lo descrivono. Liberi, questi ultimi, narratori di una storia la cui originale e sistemica unicità diviene spettacolare molteplicità costruendo e de-costruendo il viso di David Bowie, un frutto della terra se non il dipinto di un teschio di cristallo, verticalmente rimodulato in onde ‘pulsanti’, evocatrici di un respiro dalla valenza universale.



Testo critico e presentazione:



Pietro Franca





Durata mostra:



13 gennaio – 27 gennaio 2022



dal martedì al sabato dalle 11.00/13.00 – 15.00/18.00



27 gennaio chiusura ore 13.00



Info e contatti:



Mail: info@wikiarte.com



Sito: www.wikiarte.com



Per i possessori di CARD CULTURA sconti riservati sull’acquisto delle opere



La Galleria d’Arte Contemporanea Wikiarte



Galleria Falcone e Borsellino 2/D Bologna