Alla scoperta del capolavoro "La Nascita del Battista"

Fino a tutto settembre 2023 prosegue la mostra del capolavoro di Sebastiano Ricci “La Nascita del Battista”.

L'opera è ritornata temporaneamente nel suo originario contesto, l’Oratorio di San Giovanni Battista dei Fiorentini, splendido gioiello del Barocco bolognese, da settembre dello scorso anno.

Grazie alla disponibilità della Pinacoteca Nazionale di Bologna, l’esposizione della prestigiosa Pala seicentesca di Sebastiano Ricci prosegue, consentendo un ulteriore ciclo di visite guidate gratuite per ammirare l’opera del Maestro veneto insieme ai meravigliosi affreschi dell’Oratorio, in corte Galluzzi 6, Sala di Rappresentanza della Banca di Bologna.

Durerà così un anno questa apertura straordinaria, iniziata a settembre 2022, trovando il gradimento e lo stupore dei visitatori, concittadini e turisti, che in oltre diecimila hanno già fatto sold out di tutte le visite guidate organizzate fino ad adesso, anche nella suggestiva versione in “notturno”.

L’esposizione è stata voluta da Banca di Bologna, dal Dipartimento di Beni Culturali dell’Alma Mater Studiorum e dalla Pinacoteca Nazionale di Bologna che ha generosamente concesso il prestito temporaneo della tela, dal 1990 presente nelle sue splendide sale sui capolavori del Seicento italiano. Realizzata dal maestro veneto attorno al 1695 per l’Oratorio, allontanata dal suo ambiente originario a seguito delle requisizioni napoleoniche, la tela è tornata temporaneamente nel suo primo contesto, dove il Ricci l’aveva inizialmente posta.

Fino a tutto settembre il sabato, la domenica e il lunedì sarà ancora possibile ammirare il dipinto e la straordinaria sinfonia barocca dell’Oratorio prenotando una visita guidata gratuita sul programma delle visite tramite il sito di Banca di Bologna.

In questo nuovo periodo espositivo, giovedì 8 giugno alle ore 20,30, la Banca ha organizzato, oltre alla visita guidata gratuita, anche un concerto speciale de “I Solisti della Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna”, composta da: Simone Nicoletta e Adriana Boschi al clarinetto e Massimo Ferretti Incerti al fagotto.

Durante il concerto, verranno suonate le seguenti opere di W.A. Mozart (1756-1791): Divertimento n.3 in Sib maggiore per fiati KV439b, Divertimento sul Don Giovanni (arr. Rainer Schottstädt), Divertimento sulle Così fan tutte (arr. Rainer Schottstädt).

Sempre su prenotazione, con visita guidata e concerto gratuiti.

Per informazioni su orari/prenotazioni visite guidate gratuite e per prenotazioni visita+concerto dell'8 giugno alle 20,30 è possibile consultare la pagina di Banca di Bologna.