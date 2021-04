Pistoletto, la mostra: "Gregorio XIII e Michelangelo Pistoletto, dal Rinascimento alla Rinascita"

E’ il maestro Michelangelo Pistoletto, uno dei protagonisti di punta di ART CITY Bologna, programma istituzionale di mostre e iniziative speciali promosso dal Comune di Bologna in programma dal 7 al 9 maggio 2021 nell'ambito di Bologna Estate, con la direzione artistica di Lorenzo Balbi e il coordinamento dell'Istituzione Bologna Musei.

Con la mostra l’artista biellese torna ad esporre a Bologna dopo oltre 10 anni.

E ha voluto farlo proprio in questa occasione, per essere parte viva di questa nuova energia destinata a esplodere in città a sottolineare la ‘ripartenza’ curata da Silvia Evangelisti, con una mostra a Palazzo Boncompagni.

Lo stesso Palazzo Boncompagni è simbolo del nuovo, di cambiamento e innovazione. La splendida dimora, in via del Monte 8, appartenne infatti alla famiglia di Papa Gregorio XIII, artefice della riforma del calendario che tuttora porta il suo nome e che nel XVI secolo segnò un cambiamento davvero rivoluzionario.

Dal canto suo, Michelangelo Pistoletto fin dall'inizio del suo lavoro ha sposato questo termine: cambiamento. Il suo percorso artistico racconta di un artista che, invece di rimanere nella solitudine del suo studio, ha scelto di andare incontro al mondo, e di confondersi con lui, per comprenderne, dividerne, assorbirne i drammi, i dolori, le fratture, le incongruenze, e attraverso l'arte e con l'arte, trovarne le soluzioni, il superamento.

Sono 11 opere le esposte a Palazzo Boncompagni di cui 2 quelle inedite (1 installazione e 1 site specific) che l’artista dedica al luogo, un omaggio postumo ma vivo a Papa Gregorio XIII. Un omaggio alla città di Bologna, dove Pistoletto è stato sempre accolto con molto calore e interesse. E infine, un omaggio ai cittadini di questa terra, in questo momento così cupo che solo la creatività collettiva potrà illuminare.

Date e orari Mostra: 7 maggio - 18 settembre 2021, da martedì a domenica dalle ore 10-13 e 14-19, chiusura: lunedì e festivi, il mese di agosto aperta dalle ore 10-13.

E’ indispensabile dare conferma della propria partecipazione compilando il form scaricabile su www.pistoletto.palazzoboncompagni.it (iscrizioni aperte a partire da mercoledì 5 maggio).