Mostra di presepi diffusa per le strade di Anzola dell'Emilia e frazioni, vetrine dei negozi, abitazioni private e altri luoghi del territorio comunale. La rassegna è organizzata dal Comitato commercianti e da Pro Loco, offerta dalla Badia e da privati cittadini. Nella Piazzetta Enzo Biagi di Lavino di Mezzo, presepe delle Allegre Comari con filati colorati e materiale di recupero. A San Giacomo del Martignone, in via Castello del Bue, una pala con una suggestiva Natività, a cura dei Volontari di San Giacomo del Martignone (AVSG). A Ponte Samoggia, in via Gasiani, presepe realizzato con elementi della natura dai Volontari per il Verde di Ponte Samoggia. Sotto il portico del Municipio, il presepe “industriale” dello street-artist Paco De Huanama con l’aiuto di Carlo Salamina. Nella Sala Consiliare del Municipio, presepe tradizionale allestito da Carmine Maddaloni con Norma Tagliavini e sulla via Emilia un presepe artistico di Desolina Ghiselli. (13 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021)