"Real Bodies Experience" a Palazzo Pallavicini: oltre i limiti del corpo umano, dalle mummie ai Cyborg

Sabato 2 ottobre 2021 Real Bodies Experience inaugura il suo tour mondiale all’interno delle prestigiose sale di Palazzo Pallavicini a Bologna. L’Expo anatomica organizzata da Venice Exhibition e patrocinata dal Comune di Bologna, accompagnera? i visitatori in un avvincente viaggio che supera i limiti del corpo umano, dalle mummie ai Cyborg.

Nuova Real Bodies Experience a Bologna

L’anatomia ha origini antiche, il suo nome appunto deriva del greco classico (anatomè, tagliare e dissezionare attraverso). Le prime sue tracce come studio scientifico risalgono alla scuola medica di Alessandria d’Egitto. In epoca medioevale lo studio del corpo subì un freno a causa dei timori religiosi e ostili divieti. Durante il rinascimento subì un’evoluzione radicale anche grazie all’osservazione diretta dei cadaveri.

Ora, grazie alla moderna tecnica della plastinazione presente a Real Bodies Experience, è possibile ammirare la vera anatomia umana con corpi e organi trattati in modo da poter essere conservati ed esposti al pubblico senza difficoltà. Inoltre alla mostra è possibile entrare ancor di più all’interno del corpo umano grazie alle avanzate tecnologie di realtà virtuali presenti a Palazzo Pallavicini di Bologna.

Palazzo Pallavicini

Palazzo Pallavicini affonda le sue radici nel Quattrocento bolognese, quando sotto la dominazione dei Bentivoglio era di proprietà dei Sala (1493) e passò poi nel tempo ai Volta, ai Marsili e ai conti Isolani, che nel 1680 lo fecero ristrutturare “nei modi dell’architettura senatoria” (cfr. Guidicini).

Affidarono l’incarico all’architetto Paolo Canali, che progettò e realizzò lo scalone monumentale ed il salone con soffitto a lanterna, il più alto della città insieme a quello di Palazzo Ranuzzi, mentre nel 1690 le sale vennero fastosamente decorate dai dipinti di Giovanni Antonio Burrini. Fu nel salone del Burrini illuminato a festa che la sera del 26 marzo 1770 il quattordicenne Wolfgang Amadeus Mozart, ospite con il padre del Maresciallo Conte, si esibì alla presenza di settanta dame cittadine e dell’alta aristocrazia europea: ospiti anch’essi del Pallavicini, il conte Giuseppe di Kaunitz Rittberg e i principi di Holstein e di Saxen Gotha assistettero al concerto insieme alla nobiltà bolognese e alle autorità religiose.

Le regole

Per accedere alla mostra, i visitatori con più di 12 anni di età avranno l’obbligo di presentare al personale di accoglienza la “Certificazione Verde” (detta anche “Green Pass”), in formato digitale o cartaceo.

Per un periodo transitorio, in alternativa alla Certificazione Verde (Green Pass), è sufficiente uno tra i seguenti documenti:

certificato di avvenuta vaccinazione (è sufficiente la 1° dose)

esito negativo del tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti

certificato di avvenuta guarigione dall’infezione SARS-CoV-2 nei 6 mesi precedenti

I bambini sotto i 12 anni sono esentati dai controlli e possono accedere senza la Certificazione Verde (Green Pass). L’esenzione viene estesa anche ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. I visitatori dovranno presentare anche un documento d’identità valido. In assenza di tale documentazione, non sarà consentito l’accesso alle mostre. Per ulteriori informazioni sulla Certificazione Verde (Green Pass), compresi gli ultimi aggiornamenti, ti invitiamo a visitare il sito web del Governo italiano.

Ingresso: norme COVID-19:

le persona in fila all’esterno dovranno rispettare la distanza di 1 metro, potranno stare vicini i nuclei familiari

le persone dovranno indossare la mascherina

verrà misurata la temperatura a tutti prima di entrare

sarà obbligatorio igienizzarsi le mani con i dispenser appositamente forniti all’ingresso e all’interno mostra

Interno mostra :

adottare un distanziamento prudente di almeno un metro dalle altre persone, i nuclei familiari potranno stare vicini

Ogni sezione sarà dotata di :

dispenser per igienizzazione delle mani

carta e prodotti igienizzanti per la pulizia delle macchine

mascherina per l’uso dei visori VR

Audioguida gratuita per completare la mostra

L’organizzazione sarà dotata di :

personale addetto al controllo distanziamento

personale addetto alla spiegazione delle postazioni interattive

personale addetto alla costante sanificazione degli ambienti e degli exhibit

atomizzazione e sanificazione degli ambienti ogni mattina e sera

