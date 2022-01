Giornata della Memoria: a Sasso Marconi una mostra sulla deportazione femminile, una proiezione per le scuole e la commemorazione di Alfonso Canova, “Giusto tra le Nazioni”

In occasione della Giornata della Memoria (la giornata che ricorda lo sterminio del popolo ebraico e dei deportati nei campi nazisti), la città di Sasso Marconi organizza una mostra dedicata alla deportazione femminile e curata dalla sezione bolognese di ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti).

La mostra è intitolata "Non era giusto non fare niente: la Resistenza della famiglia Baroncini" e, attraverso un allestimento formato da immagini e pannelli informativi, ripercorre la vicenda delle tante donne deportate nel campo di sterminio di Ravensbrück, a nord di Berlino, con un focus particolare sulla storia della famiglia Baroncini: una famiglia bolognese formata da padre, madre e tre figlie, tutti arrestati per la loro attività di propaganda clandestina contro il fascismo e poi deportati nei lager. Dei cinque componenti della famiglia, faranno ritorno a Bologna solo due delle figlie.

Allestita nella sala comunale “Renato Giorgi”, la mostra verrà inaugurata domani, 25 gennaio, alle 10. Partecipano il sindaco Roberto Parmeggiani, la presidente di ANED Bologna, Giuliana Fornalè ed Eligio Roveri, figlio di una delle sorelle Baroncini sopravvissute alla deportazione. Presenti anche gli studenti di terza media (classe 3ª C) dell'Istituto Comprensivo di Sasso Marconi con il Vice Preside Vincenzo De Franco.

La mostra sarà aperta al pubblico nelle giornate di Giovedì 27, Venerdì 28, Sabato 29 Gennaio e Martedì 1 Febbraio dalle 9.30 alle 12 (ingresso gratuito).

Le iniziative programmate per la Giornata della Memoria proseguono nella mattinata di giovedì 27 gennaio con la proiezione per le scuole del film “Perlasca. Un eroe italiano” (Italia 2002 - di Alberto Negrin con Luca Zingaretti) che racconta la storia di Giorgio Perlasca e il suo coraggioso impegno per salvare dalla deportazione migliaia di ebrei in Ungheria. La proiezione si svolgerà all’interno degli Istituti scolastici (scuole medie e Istituto Professionale per l’Agricoltura “B. Ferrarini”) e sarà preceduta da un’introduzione storica a cura di Massimo Sinigaglia, figlio del testimone Giorgio.

Il programma si chiude venerdì 28 gennaio con la cerimonia commemorativa di Alfonso Canova, cittadino di Sasso Marconi riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato sei cittadini ebrei di origine slava dalla deportazione nei campi di sterminio con l’aiuto della segretaria Anna De Bernardo. Appuntamento alle 11 presso il cippo situato nel parco di Villa Putte (Via Ponte Albano c/o l’Istituto Agrario Ferrarini). Partecipa il Vice Sindaco Luciano Russo.

In allegato la locandina con gli eventi in programma a Sasso Marconi per la Giornata della Memoria.