"Squali e abissi": la mostra per scoprire il fascino di 60 animali marini straordinari

Attesa con grande trepidazione, oggetto di una marea di curiosità e di domande, la mostra “Squali e abissi, predatori perfetti in una terra aliena” è finalmente arrivata a Bologna con oltre 60 esemplari di questi affascinanti animali marini. Appuntamento dal 10 febbraio al 10 giugno a Palazzo Pallavicini. È un’occasione unica per scoprire il segreto della perfezione degli squali, creature che hanno superato grandi estinzioni e sfide evolutive, senza mai perdere la loro potenza micidiale. Attraverso l’esplorazione della loro biologia, si potrà comprendere come nascono, come si nutrono, come si riproducono e come ogni aspetto della loro anatomia è stato modellato dall’evoluzione per renderli predatori perfetti del mare.

L’esperienza della mostra offre anche la possibilità di immergersi nel misterioso mondo degli abissi marini e di osservare da vicino la bellezza e la potenza di questi animali unici al mondo. Si tratta di un viaggio lungo e affascinante tra apprendimento e divertimento, che ci porterà a scoprire che sono molti di più i casi in cui lo squalo è vittima dell’uomo, piuttosto che viceversa. Molte specie antichissime, che hanno attraversato indenni le più grandi catastrofi, sono oggi sull’orlo dell’estinzione. Conoscere da vicino questi temuti “predatori perfetti” può farci scoprire che sono tesori da custodire, piuttosto che minacce da avversare.

