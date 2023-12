PhMuseum Lab presenta la mostra collettiva The Window Is Always Wide Open (La finestra è sempre spalancata), curata in collaborazione con la fotografa documentarista anglo-egiziana Laura El-Tantawy. La mostra riunisce i lavori di nove fotografe che hanno preso parte alla Masterclass Criticae 2022/23, organizzata da PhMuseum, esplorando tematiche legate a famiglia, memoria e trauma. Le autrici narrano le proprie storie in prima persona, ci portano a casa loro e ci invitano a sederci. Qui le incontriamo bambine, discendenti, adulte, sopravvissute, testimoni e madri. Dalle loro finestre intravediamo ciò che è stato e le potenzialità di ciò che potrebbe venire. Stanno cercando di ricordare per non dimenticare o è invece ricordando che possono finalmente lasciar andare?

Il titolo The Window Is Always Wide Open è un omaggio alle parole della celebre fotografa e attivista americana Nan Goldin, nota per aver esplorato il suo mondo interiore attraverso ritratti intimi di amici a lei vicini, nell’amore e nella morte. Proprio come Nan, le artiste in mostra si raccontano: dalla perdita delle radici e dal viaggio per riunire legami familiari oltre le frontiere, al dolore e alla solitudine della maternità; dal corpo come veicolo che trasporta traumi alla politicizzazione del colore della pelle nell’America contemporanea; dalla depressione alla nostalgia la finestra è sempre spalancata.

Tra fotografie, video e installazioni multimediali, la mostra presso PhMuseum Lab riunisce nove lavori evidenziandone le similitudini emotive e metaforiche. Nel rispetto delle loro narrazioni individuali e della loro risonanza collettiva, lo spazio è progettato nell’idea curatoriale di trasportare il pubblico in un’esperienza intima attraverso il tempo e lo spazio.

Le fotografe in mostra sono Amanda Witt, Angela Crosti, DMT, Lisa Winner, Maryam al-Khasawneh, Michaela Nagyidaiová, Moa Nyberg, Paula Faraco, Sandra Guldemann Duchatellier.

Criticae è una masterclass online sulla fotografia documentaria parte del programma di alta formazione di PhMuseum insieme a Folio, Curae, e Mediae. Nell’edizione 2022/23, le studentesse hanno lavorato otto mesi sotto la guida della fotografa documentarista anglo-egiziana Laura El- Tantawy.

Laura El-Tantawy (Ronskwood, 1980) è una fotografa, bookmaker ed educatrice anglo-egiziana con sede a Londra e Il Cairo. I suoi progetti indagano i concetti di casa e di appartenenza, con una prospettiva sociale e ambientale ispirata al suo background transatlantico. Le sue esplorazioni visive spesso intrecciano immagini in movimento, suoni e narrazioni personali, segnate dallo sguardo lirico dell’artista sulla realtà.

L’ingresso è gratuito, senza prenotazione. La mostra resterà aperta tutti i giovedì dalle 17 alle 19.30 fino al 4 febbraio 2024 o su appuntamento