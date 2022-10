Mostre personali di Chalmin e Trinciarelli

La Galleria d’Arte Contemporanea Wikiarte in Galleria Falcone e Borsellino 2/D Bologna è lieta di informare che sabato 5 novembre 2022 alle ore 17.00 si terrà l’apertura delle mostre personali di ODILE CHALMIN E GIORGIO TRINCIARELLI



"Così come il glifo unisce due o più lettere in una sola voce grafica, così le visioni e le immagini che abitano l’animo della francese Odile Chalmin, scomposte e ricomposte dalla sensibilità dell’artista, assumono la forma unitaria dell’opera finita. Come prime pagine di libri il cui possibile testo non è scritto ma de-scritto, in chiave visuale, dall’impiego di materiali differenti quali pelle, carta o piante, se non acrilici, pastelli, acquarelli o le predilette tempere. Disposti sulla tela e raschiati, carteggiati, scoloriti e ritinti per superare ogni convenzionalità del manufatto e tradurlo più fedelmente nella purezza di un atto catartico, esso stesso all’origine della sua creazione. Dove Sisifo, la profezia come i numerosi “senza titolo”, custodi di un’intimità finalmente libera, raccontano percorsi mentali ed emozioni difficilmente descrivibili e collocabili in altra dimensione se non quella dell’arte. Che diviene metamorfosi interiore e rassegna di colori e giochi, riconducibili esteticamente ai dettami dell’orfismo di Delaunay e dell’art brut di Dubuffet, la cui ricerca e valore sono ampiamente attestate dalla presenza in numerose rassegne espositive sia francesi che italiane."



"Un contesto familiare di ampio respiro artistico, sovente dedicato alla modellazione della materia, e lo studio della psiche, stante l’attività professionale svolta, costituiscono i fondamenti della sensibile poetica di Giorgio Trinciarelli. Volterrano d’origine, in cui già leggervi un’innata affinità nella lavorazione dell’alabastro, e veneziano d’adozione, alimenta gradualmente la necessità interiore di coniare un proprio linguaggio espressivo tracciato lungo un duplice percorso in cui il segno stesso è matrice della rispettiva poetica: in termini di ricerca e supporto grafico alla successiva creazione di sculture come in termini squisitamente espressivi, se ‘dalla difficoltà nel parlare nascono linguaggi diversi da quelli della parola’ (cit.), per dar voce alle evidenti problematiche ed emergenze emotive che inevitabilmente attraversano la quotidianità dell'autore nell'esercizio della sua professione. Da cui una cifra stilistica conclamata dalla scultura, frutto della minuziosa lavorazione dei materiali, siano essi bronzo o acciaio se non alabastro, e dalla pittura, con l’acrilico e la china impiegati su tela e su carta, dove leggervi il formale rifiuto di ogni accento decorativo accostando l’operato dell’artista ad i canoni estetici dell’arte povera e del minimalismo."



Testo critico e presentazione:

Pietro Franca

Durata mostra:

Opening 05 novembre ore 17.00

dal martedì al sabato dalle 11.00/13.00 – 15.00/18.00

chiusura 17 novembre ore 13.00





