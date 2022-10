La Galleria d’Arte Contemporanea Wikiarte in Galleria Falcone e Borsellino 2/D Bologna è lieta di informarvi che

sabato 08 ottobre 2022 ore 17.00 si terrà l’apertura delle mostre personali di:



LUCA TRIDENTE ED EMANUELA DE FRANCESCHI



Dimensioni visuali intime e alternative, ispirate da un’altra epoca se non frutto dell’inconscio. Come il diario di un viaggio, le immagini raccolgono e raccontano percezioni, ricordi e sogni, sfumati fievolmente, come fantasmi di un futuro già trascorso. Frammenti di passato, colti nel loro dinamico divenire, che si ricompongono, diventano forme e figure compiute nel cui tratto si legge e supera un limite temporale se non dimensionale, per riviverne l’antica emozione e sottrarla per sempre all’oblio.



Evoluzione morbida e inarrestabile, dal fluttuare continuo tra passato e presente, alla ricerca di una classicità ospite di un altro tempo. Ne ritrae le fattezze frammentandone gli elementi, per ricomporli secondo la logica del proprio sentire, alla cui base risiede la poetica dell’artista romana Emanuela De Franceschi. Da cui maschere, custodi di una memoria i cui livelli sono rappresentati, replicati e sovrapposti tra melodiche armonie di forme e romantiche cromie in un mosaico di figure pulsanti vita. Culle di un lontano presente riportate al contemporaneo dalla grazia dell’artista, e dal suo animo sensibile, che nutre il tratto gentile perché frutto di lunga e profonda riflessione. Ampiamente riconosciuta dalla critica, già presente in numerose esposizioni tra Milano, Roma, Napoli se non Londra, Berlino o Dubrovnik, De Franceschi descrive con vivacità la triste e felice nostalgia di chi ha colto la relatività del tempo, abbracciandone la poesia per rappresentarne l’estetica.



Avviato alla pittura dal padre Guido, Luca Tridente, di formazione psicoanalitica, marca la profonda valenza della ricerca interiore; scevra di rassicurazioni ed in perenne divenire nelle cui pieghe, ancor meglio fratture, cela e custodisce l’anima della sua poetica. Da cui immagini, dalla tenue policromia, a rappresentare un’estetica del sogno e delle labili tracce che lascia, sovvertendo la realtà in dicotomica oscillazione tra luce e ombra, pieno e vuoto, limite ed infinito. Ne ritrae il contrasto e la sospensione, che vibrano in assonanza con lo sfondo scelto, se poste alla base di uno stile qui distinto da ‘figurazioni’ antropomorfe e dagli atti posti in essere da queste ultime: nel silenzio dell’attesa, nella plasticità del volo, nello stupore della vista e nella raffinata eleganza rappresentate. Sempre distanti da accezioni fortemente identitarie, scandite da un’intensa matericità espressiva, ben riconducono l’operato dell’artista alla rosa dell’informale italiano e, concettualmente, all’oggettivismo idealistico.



Testo critico e presentazione:

Pietro Franca



Sponsorizzata e pubblicizzata da:

www.palazzopallavicini.com

www.ristrutturiamoitalia.it



Durata mostra:

08 ottobre – 20 ottobre 2022

dal martedì al sabato dalle 11.00/13.00 – 15.00/18.00

20 ottobre chiusura ore 13.00



Info e contatti:



